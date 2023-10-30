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В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара

В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Участницы готовили по три блюда

В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ выбрали лучшего повара. Конкурс провели среди осуждённых женщин, обучающихся на повара.

По правилам конкурса осуждённые были разделены на две команды по четыре человека, один из которых выполнял роль главного повара. Участницы должны были за четыре часа приготовить по три блюда: холодная закуска, горячее блюдо из мяса с гарниром и десерт.


Оценивало конкурс жюри, в состав которого вошли преподаватели профессионального училища. Оценивалось качество работы, знание и соблюдение технологий приготовления, соблюдение правил безопасности и исполнительское мастерство.

- После оглашения результатов участниц поблагодарили за проделанную работу и пожелали удачи на профессиональном поприще, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



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