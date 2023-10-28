«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ открылась необычная выставка «Сквозь время и пространство» татарского художника Рината Ахметова из метафорической серии картин «За забором» (возрастное ограничение 0+).
- Работу над ней Ринат Ахметов начал в 2020 году и продолжает до сих пор. Это философский проект, в котором автор воссоздаёт воспоминания из детства, размышляет о вечных ценностях, о прошлом и будущем. Одной из главных тем серии стало гармоничное существование человека в мироздании и выбор, который ежедневно совершает каждый из нас, - сообщили в Национальном музее.
Ринат Ахметов – известный художник из Казани. Он работает в экспериментальной технике – сочетает дерево, железо, медь, алюминий, эмаль, латунь и масло. Для него особенно ценна фактура материала, его история: дерево, которое когда-то было частью старинного казанского дома, а теперь хранит в своих бороздках множество воспоминаний; осколок кровельного железа, на котором годы оставили ржавые следы. Блеск обработанного металла и таинственное сияние потали – все работает на создание целостного образа.
Художник представил 30 картин, размером 100х100, семь из них со звуковой композицией, созданные звукооператором из Санкт-Петербурга Петром Ивановым, которые можно будет послушать в формате аудиогида. Все произведения без названия. Гостям музея предстоит не только с интересом рассматривать работы, но и проявлять своё воображение, давая той или иной картине своё, собственное, название.
В Улан-Удэ открылась необычная выставка татарского художника
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