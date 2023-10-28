28 октября

27 октября

Популярное

В Улан-Удэ открылась необычная выставка татарского художника

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

В художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ открылась необычная выставка «Сквозь время и пространство» татарского художника Рината Ахметова из метафорической серии картин «За забором» (возрастное ограничение 0+).

- Работу над ней Ринат Ахметов начал в 2020 году и продолжает до сих пор. Это философский проект, в котором автор воссоздаёт воспоминания из детства, размышляет о вечных ценностях, о прошлом и будущем. Одной из главных тем серии стало гармоничное существование человека в мироздании и выбор, который ежедневно совершает каждый из нас, - сообщили в Национальном музее.

Ринат Ахметов – известный художник из Казани. Он работает в экспериментальной технике – сочетает дерево, железо, медь, алюминий, эмаль, латунь и масло. Для него особенно ценна фактура материала, его история: дерево, которое когда-то было частью старинного казанского дома, а теперь хранит в своих бороздках множество воспоминаний; осколок кровельного железа, на котором годы оставили ржавые следы. Блеск обработанного металла и таинственное сияние потали – все работает на создание целостного образа.

Художник представил 30 картин, размером 100х100, семь из них со звуковой композицией, созданные звукооператором из Санкт-Петербурга Петром Ивановым, которые можно будет послушать в формате аудиогида. Все произведения без названия. Гостям музея предстоит не только с интересом рассматривать работы, но и проявлять своё воображение, давая той или иной картине своё, собственное, название.


музей выставка художники Казань

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылась необычная выставка татарского художника
В Улан-Удэ открылась необычная выставка татарского художника
Общество, 28.10.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 
В Бурятии по понтонному мосту через реку Джида переправили почти 4000 человек
В Бурятии по понтонному мосту через реку Джида переправили почти 4000 человек
Общество, 28.10.2023
По мосту люди могут добраться до школы и больницы 
В Бурятии начался фестиваль школьного футбола
В Бурятии начался фестиваль школьного футбола
Общество, 28.10.2023
Уроки уже прошли для ребят из Улан-Удэ
В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с
В Бурятии разгуляется ветер до 21 м/с
Общество, 28.10.2023
Воздух прогреется до +9 градусов 
Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»
Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»
Общество, 27.10.2023
Ежегодную акцию проведут 4 и 5 ноября
Чита примет международные соревнования по стрельбе из лука
Чита примет международные соревнования по стрельбе из лука
Общество, 27.10.2023
В Забайкалье готовятся принять гостей турнира на призы Ешеева
В Ангарске готовятся к лыжному чемпионату СФО и ДФО
В Ангарске готовятся к лыжному чемпионату СФО и ДФО
Общество, 27.10.2023
Он пройдёт в Иркутской области этой зимой
В Улан-Удэ развернётся фестиваль энергосбережения и экологии
В Улан-Удэ развернётся фестиваль энергосбережения и экологии
Общество, 27.10.2023
На нём наградят призёров различных экоконкурсов
В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»
В районе Бурятии поборются за «Кубок мэра»
Общество, 27.10.2023
Участие примут спортсмены 16 организаций
В Бурятии выберут «Арадай багша» – народного учителя
В Бурятии выберут «Арадай багша» – народного учителя
Общество, 27.10.2023
В регионе стартует первый республиканский конкурс активистов, популяризирующих бурятский язык
В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева
В Бурятии стартовал турнир по боксу памяти Доржи Зориктуева
Общество, 27.10.2023
Межрегиональные соревнования проводят в Муйском районе
Тувинский борец победил на первенстве мира
Тувинский борец победил на первенстве мира
Общество, 27.10.2023
Спортсмен стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг
В Бурятии госпиталь ветеранов получил субсидию на модернизацию
В Бурятии госпиталь ветеранов получил субсидию на модернизацию
Общество, 27.10.2023
Здесь модернизируют противопожарную систему
Игорь Шутенков: «Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Игорь Шутенков: «Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Общество, 27.10.2023
Мэр Улан-Удэ поздравил МУП «Городские маршруты» с наступающим профессиональным праздником  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^