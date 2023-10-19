Из-за этого ребёнку очень тяжело сидеть и ходить
Ещё в августе к уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась жительница бурятской столицы. Сыну женщины, у которого имеется инвалидность, никак не могут выдать техническое средство реабилитации – корсет.
Ребёнок обходится без него уже несколько месяцев, с апреля. Из-за этого ему тяжело сидеть и ходить.
Как пояснила омбудсмен, в бюро медико-социальной экспертизы утвердили индивидуальную программу реабилитации мальчика. Там ему и порекомендовали носить функционально-корригирующий корсет. А обеспечить им ребёнка должно было отделение фонда социального страхования РФ по Бурятии.
В ноябре 2022-го фонд заключил с одним ООО государственный контракт на изготовление таких средств для инвалидов в 2023 году, а в апреле мальчику выдали соответствующее направление в эту самую организацию, но семья так ничего и не дождалась.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру. Там начали проверку. В итоге дело дошло до суда. Надзорное ведомство подало иск с требованием обязать фонд обеспечить ребёнка-инвалида корсетом.
В Бурятии мальчика-инвалида оставили без важного корсета
Общество, Фото:
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