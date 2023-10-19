19 октября

18 октября

Популярное

В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник

В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник
Общество, 
Он может стать настоящей биоугрозой для местных жителей

В региональном отделении Народного фронта рассказали про скотомогильник, который находится в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Так называемая яма Беккера не закрыта, а забор вокруг неё сломан. Место для утилизации мёртвых животных может стать настоящей биологической угрозой и для окружающей среды, и для людей. 



Объект на улице Воронежская, 25 занимает площадь в 61 квадратный метр и соседствует с огромной свалкой, куда зимой вывозят и снег с городских улиц. Когда он тает, все стоки уходят в землю. Жилые дома расположены буквально в 500 метрах.

Десять лет назад, в 2013 году, суд обязал мэрию Улан-Удэ принять скотомогильник в собственность и начать его обслуживание. В 2020-ом он перешёл республике. Объект закрепили за Улан-Удэнской городской станцией по борьбе с болезнями животных, но фактически его содержанием не занимались, отмечают общественники.

«Фронтовики» уже обратились в природоохранную прокуратуру. И. о. начальника управления ветеринарии получил представление. Теперь ветслужбе придётся отремонтировать и обезопасить яму Беккера.

Вышеупомянутый полигон для твёрдых бытовых отходов появился в посёлке более полувека назад – в 1959-ом. За эти годы там скопилось свыше 4 миллионов кубометров мусора. Размер свалки – с 91 футбольное поле. В 2006-ом свалку решили закрыть и рекультивировать, но, по словам местных жителей, туда по-прежнему вывозят ТБО.

О рекультивации заговорили два года назад. Тогда Минприроды РБ даже подписало контракт по подготовке проектно-сметной документации на 10 миллионов. Работы должны были начаться в 2023-ем.

Однако воз и ныне там. В январе подрядчик из Красноярска провёл общественные слушания. На них стало известно, что на ликвидацию полигона потребуется более четырёх лет и обойдётся это мероприятие в один миллиард рублей. Общественники уже обратились в министерство природы. Они попросили ведомство обозначить планы и сроки долгожданной рекультивации. 

скотомогильник безопасность свалка мусор ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Сытый голодного не разумеет»: Чиновников в Улан-Удэ предложили пересадить на общественный транспорт
«Сытый голодного не разумеет»: Чиновников в Улан-Удэ предложили пересадить на общественный транспорт
Общество, 19.10.2023
Известный общественник заявил, что из-за их автомобилей в центре города негде припарковаться

Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ
Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ
Общество, 19.10.2023
Недовольным пассажирам посоветовали пожаловаться на перевозчика в антимонопольную службу
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку
Общество, 19.10.2023
Люди заявили, что водителям из-за неё приходится постоянно нарушать ПДД
В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник
В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник
Общество, 19.10.2023
Он может стать настоящей биоугрозой для местных жителей
В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра
В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра
Общество, 19.10.2023
При малейшем его порыве исчезает электроэнергия сразу на трёх улицах
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
Общество, 19.10.2023
Игроков наградили грамотами 
В Бурятии сельчане остались без отоларинголога
В Бурятии сельчане остались без отоларинголога
Общество, 19.10.2023
Специалистов, желающих работать в Баргузине, не нашлось

В Бурятии без существенных осадков
В Бурятии без существенных осадков
Общество, 19.10.2023
Воздух прогреется до +14 градусов 
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
Общество, 18.10.2023
Лауреатов наградят дипломами и денежными премиями
Для инвалидов по зрению Бурятии стали доступными музейные объекты
Для инвалидов по зрению Бурятии стали доступными музейные объекты
Общество, 18.10.2023
В республике реализуют проект «Инклюзивная Бурятия»
В Забайкалье рассказали о подготовке к празднованию Нового года
В Забайкалье рассказали о подготовке к празднованию Нового года
Общество, 18.10.2023
В крае хотят провести первый семейный фестиваль игр и игрушек
Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 18.10.2023
Спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^