В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник

В региональном отделении Народного фронта рассказали про скотомогильник, который находится в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Так называемая яма Беккера не закрыта, а забор вокруг неё сломан. Место для утилизации мёртвых животных может стать настоящей биологической угрозой и для окружающей среды, и для людей.









Объект на улице Воронежская, 25 занимает площадь в 61 квадратный метр и соседствует с



Десять лет назад, в 2013 году, суд обязал мэрию Улан-Удэ принять скотомогильник в собственность и начать его обслуживание. В 2020-ом он перешёл республике. Объект закрепили за Улан-Удэнской городской станцией по борьбе с болезнями животных, но фактически его содержанием не занимались, отмечают общественники.



«Фронтовики» уже обратились в природоохранную прокуратуру. И. о. начальника управления ветеринарии получил представление. Теперь ветслужбе придётся отремонтировать и обезопасить яму Беккера. Объект на улице Воронежская, 25 занимает площадь в 61 квадратный метр и соседствует с огромной свалкой , куда зимой вывозят и снег с городских улиц. Когда он тает, все стоки уходят в землю. Жилые дома расположены буквально в 500 метрах.Десять лет назад, в 2013 году, суд обязал мэрию Улан-Удэ принять скотомогильник в собственность и начать его обслуживание. В 2020-ом он перешёл республике. Объект закрепили за Улан-Удэнской городской станцией по борьбе с болезнями животных, но фактически его содержанием не занимались, отмечают общественники.«Фронтовики» уже обратились в природоохранную прокуратуру. И. о. начальника управления ветеринарии получил представление. Теперь ветслужбе придётся отремонтировать и обезопасить яму Беккера.





Вышеупомянутый полигон для твёрдых бытовых отходов появился в посёлке более полувека назад – в 1959-ом. За эти годы там скопилось свыше 4 миллионов кубометров мусора. Размер свалки – с 91 футбольное поле. В 2006-ом свалку решили закрыть и рекультивировать, но, по словам местных жителей, туда по-прежнему вывозят ТБО.



О рекультивации заговорили два года назад. Тогда Минприроды РБ даже подписало контракт по подготовке проектно-сметной документации на 10 миллионов. Работы должны были начаться в 2023-ем.



Однако воз и ныне там. В январе подрядчик из Красноярска провёл общественные слушания. На них стало известно, что на ликвидацию полигона потребуется более четырёх лет и обойдётся это мероприятие в один миллиард рублей. Общественники уже обратились в министерство природы. Они попросили ведомство обозначить планы и сроки долгожданной рекультивации.



