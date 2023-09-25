В городе проведут творческую встречу с известным мастером
В Улан-Удэ состоится творческая встреча «Традиции бурятской чеканки» в рамках XIII региональной выставки «Дальний Восток» (6+) с участником выставки – Бато Мэрдыгеевым. Мероприятие проведут 27 сентября в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
- Мистика ножей или почему ножи бывают «сердитыми» или «добрыми» – ответы на эти вопросы вы можете узнать у известного мастера бурятской чеканки Бато Мэрдыгеева, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
На встрече все желающие могут познакомиться с представителем династии мастеров и задать ему вопросы, а также нарисовать эскиз ножа по макету. Презентацию о творчестве Бато Мэрдыгеева представит сотрудник музея Светлана Гунгарова.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ расскажут о «Традициях бурятской чеканки»
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