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В Улан-Удэ расскажут о «Традициях бурятской чеканки»

В Улан-Удэ расскажут о «Традициях бурятской чеканки»
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
В городе проведут творческую встречу с известным мастером

В Улан-Удэ состоится творческая встреча «Традиции бурятской чеканки» в рамках XIII региональной выставки «Дальний Восток» (6+) с участником выставки – Бато Мэрдыгеевым. Мероприятие проведут 27 сентября в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.

- Мистика ножей или почему ножи бывают «сердитыми» или «добрыми» – ответы на эти вопросы вы можете узнать у известного мастера бурятской чеканки Бато Мэрдыгеева, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

На встрече все желающие могут познакомиться с представителем династии мастеров и задать ему вопросы, а также нарисовать эскиз ножа по макету. Презентацию о творчестве Бато Мэрдыгеева представит сотрудник музея Светлана Гунгарова.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Творческая встреча музей выставка

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