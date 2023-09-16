В Улан-Удэ открылась выставка художников со всего Дальнего Востока

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с масштабной выставки
15 сентября в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ торжественно открыли XIII региональную художественную выставку «Дальний Восток» (6+).
Эта масштабная выставка объединила художников из всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Они представили произведения живописи, графики, скульптуры, иконописи, декоративно-прикладного искусства. Главным посылом всех разделов выставки назвали «стремление передать ощущение территории, её своеобразия, отразить ментальность человека, живущего на Дальнем Востоке».
Всего экспозиция развернулась на трёх площадках: Художественном музее, выставочном зале Бурятского республиканского отделения Союза художников России и центре современного искусства «Залуу». В общей сложности представлено более 1000 произведений.
На открытие выставки «Дальний Восток» прибыл председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. Он напомнил, что прежде зональная выставка «Советский Дальний Восток» проводилась ещё в Бурятской АССР в 1969 году. В этом году выставку приурочили в том числе к 90-летию Бурятского регионального отделения Союза художников России.
Глава Бурятии Алексей Цыденов также подчеркнул, что выставку развернули в год столетнего юбилея республики.
- Для нас большая честь открывать выставку художников со всего Дальнего Востока. Более 1000 работ на трёх крупнейших площадках республики для того, чтобы наши жители могли прикоснуться и насладиться искусством. И очень отрадно, что это мероприятие проводится в столетие нашей республики. У нас много творческих и талантливых мастеров. Мы можем посмотреть на работы как своих, так и на всех художников Дальнего Востока. Молодые люди, учащиеся в сфере культуры, придут, посмотрят и загорятся желанием стать художниками, - отметил Алексей Цыденов.
На открытии выставки были награждены художники Бурятии: Зорикто Доржиев получил серебряную медаль Российской академии художеств, а Баир Тайсаев – юбилейную медаль «100 лет Республике Бурятия».
Выставка будет работать до 15 октября.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ открылась выставка художников со всего Дальнего Востока
Общество, Фото:
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