В Улан-Удэ открылась выставка художников со всего Дальнего Востока

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с масштабной выставки



15 сентября в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ торжественно открыли XIII региональную художественную выставку «Дальний Восток» (6+).



Эта масштабная выставка объединила художников из всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Они представили произведения живописи, графики, скульптуры, иконописи, декоративно-прикладного искусства. Главным посылом всех разделов выставки назвали «стремление передать ощущение территории, её своеобразия, отразить ментальность человека, живущего на Дальнем Востоке».



Всего экспозиция развернулась на трёх площадках: Художественном музее, выставочном зале Бурятского республиканского отделения Союза художников России и центре современного искусства «Залуу». В общей сложности представлено более 1000 произведений.



На открытие выставки «Дальний Восток» прибыл председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. Он напомнил, что прежде зональная выставка «Советский Дальний Восток» проводилась ещё в Бурятской АССР в 1969 году. В этом году выставку приурочили в том числе к 90-летию Бурятского регионального отделения Союза художников России.



Глава Бурятии Алексей Цыденов также подчеркнул, что выставку развернули в год столетнего юбилея республики.



- Для нас большая честь открывать выставку художников со всего Дальнего Востока. Более 1000 работ на трёх крупнейших площадках республики для того, чтобы наши жители могли прикоснуться и насладиться искусством. И очень отрадно, что это мероприятие проводится в столетие нашей республики. У нас много творческих и талантливых мастеров. Мы можем посмотреть на работы как своих, так и на всех художников Дальнего Востока. Молодые люди, учащиеся в сфере культуры, придут, посмотрят и загорятся желанием стать художниками, - отметил Алексей Цыденов.



На открытии выставки были награждены художники Бурятии: Зорикто Доржиев получил серебряную медаль Российской академии художеств, а Баир Тайсаев – юбилейную медаль «100 лет Республике Бурятия».



Выставка будет работать до 15 октября.





Возрастное ограничение 6+

