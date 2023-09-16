Южная Корея проведёт в Бурятии танцевальный конкурс

Вход на мероприятие свободный
В Улан-Удэ стартовал приём заявок на конкурс «K-pop Cover Dance». Мероприятие организует генеральное консульство Республики Корея в Иркутске. Конкурс состоится 13 октября в Бурятском государственном университете.
Для участия необходимо снять видео с «cover dance» продолжительностью не более 4 минут и заполнить заявку участника. Одна команда может подать один номер. Заявки принимаются по 4 октября (до 00:00 по Иркутскому времени).
К участию в конкурсе будет отобрано 12-15 команд. Результаты будут оглашены 6 октября.
Победитель получит 30000 рублей. Второе место – 20000 рублей. Третье место – 10000 рублей. Также все участники получат дипломы за участие, сообщили в генконсульстве.
Возрастное ограничение: 16+.
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