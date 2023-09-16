16 сентября

15 сентября

Популярное

Южная Корея проведёт в Бурятии танцевальный конкурс

Южная Корея проведёт в Бурятии танцевальный конкурс
Общество,  Фото:скриншот
Вход на мероприятие свободный

В Улан-Удэ стартовал приём заявок на конкурс «K-pop Cover Dance». Мероприятие организует генеральное консульство Республики Корея в Иркутске. Конкурс состоится 13 октября в Бурятском государственном университете.

Для участия необходимо снять видео с «cover dance» продолжительностью не более 4 минут и заполнить заявку участника. Одна команда может подать один номер. Заявки принимаются по 4 октября (до 00:00 по Иркутскому времени).

К участию в конкурсе будет отобрано 12-15 команд. Результаты будут оглашены 6 октября.

Победитель получит 30000 рублей. Второе место – 20000 рублей. Третье место – 10000 рублей. Также все участники получат дипломы за участие, сообщили в генконсульстве.

Возрастное ограничение: 16+.
K-pop Южная Корея Бурятия конкурс танцы Улан-Удэ вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определят чемпионов по альпинизму
В Бурятии определят чемпионов по альпинизму
Общество, 16.09.2023
Республиканские соревнования состоятся в Селенгинском районе
В Улан-Удэ до +19 градусов
В Улан-Удэ до +19 градусов
Общество, 16.09.2023
В бурятской столице дождя не ожидается 
В Бурятии прочитают стихи Намжила Нимбуева
В Бурятии прочитают стихи Намжила Нимбуева
Общество, 15.09.2023
В столице республике пройдёт конкурс чтецов
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании
Общество, 15.09.2023
На Верхней Берёзовки проведут первенство «Золотая осень»
На Книжном салоне Бурятии проведут несколько творческих вечеров
На Книжном салоне Бурятии проведут несколько творческих вечеров
Общество, 15.09.2023
Юбилейные мероприятия состоятся в национальной библиотеке РБ
В Иркутске пройдёт парад российского студенчества
В Иркутске пройдёт парад российского студенчества
Общество, 15.09.2023
В связи с мероприятием в городе ограничат движение автомобилей
В Бурятии предоставят гранты молодым предпринимателям
В Бурятии предоставят гранты молодым предпринимателям
Общество, 15.09.2023
Объявлено о приёме заявок на участие в конкурсе грантов
Три дня рождения детей в один день отмечает семья из Забайкалья
Три дня рождения детей в один день отмечает семья из Забайкалья
Общество, 15.09.2023
В Балейском районе родились мальчики-двойняшки
Селенга в столице Бурятии остаётся очень опасной
Селенга в столице Бурятии остаётся очень опасной
Общество, 15.09.2023
Улан-удэнцам не советуют даже приближаться к ней

В Иркутской области родилась девочка по имени Осень
В Иркутской области родилась девочка по имени Осень
Общество, 15.09.2023
За лето в регионе было зарегистрировано более 6300 новорождённых
В Бурятии подвели итоги конкурсов старообрядческого фестиваля
В Бурятии подвели итоги конкурсов старообрядческого фестиваля
Общество, 15.09.2023
Семейские коллективы готовятся к фестивалю «Путь Аввакума»
Монголия соединяет пограничные пункты железными дорогами
Монголия соединяет пограничные пункты железными дорогами
Общество, 15.09.2023
Одну из новых линий введут в эксплуатацию в следующем квартале
В Иркутской области супруги отпраздновали 70-летие семьи
В Иркутской области супруги отпраздновали 70-летие семьи
Общество, 15.09.2023
Чета из Ангарска отметила «благодатную свадьбу»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^