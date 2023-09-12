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В Бурятии молодёжь соберётся на этнофорум «Сибирский каравай»

В Бурятии молодёжь соберётся на этнофорум «Сибирский каравай»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его запланировано провести в октябре

В Бурятии с 11 по 12 октября пройдёт молодёжный этнофорум «Сибирский каравай». Это мероприятие объединит людей разных культур и традиций для погружения в мир многообразия и красоты Сибири.

На этнофоруме участники смогут окунуться в атмосферу народных песен, танцев, мастер-классов и выставок, представляющих различные этнические группы. Также здесь можно будет узнать о традициях и обычаях народов Сибири, познакомиться с их ремёслами.

- Это не только праздник культуры, но и возможность расширить свой кругозор, понять и принять разнообразие мировоззрений, историй и верований, - сообщают организаторы мероприятия.

Возрастное ограничение: 16+.
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