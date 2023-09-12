Его запланировано провести в октябре
В Бурятии с 11 по 12 октября пройдёт молодёжный этнофорум «Сибирский каравай». Это мероприятие объединит людей разных культур и традиций для погружения в мир многообразия и красоты Сибири.
На этнофоруме участники смогут окунуться в атмосферу народных песен, танцев, мастер-классов и выставок, представляющих различные этнические группы. Также здесь можно будет узнать о традициях и обычаях народов Сибири, познакомиться с их ремёслами.
- Это не только праздник культуры, но и возможность расширить свой кругозор, понять и принять разнообразие мировоззрений, историй и верований, - сообщают организаторы мероприятия.
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии молодёжь соберётся на этнофорум «Сибирский каравай»
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