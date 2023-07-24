В Агинском округе разыграют «Большой приз Алханая»

Он вновь соберёт сильнейших борцов 5 августа



5 августа Агинский Бурятский округ примет участников открытого чемпионата Забайкалья по бурятской борьбе «Барилдаан» - «Большой приз Алханая». 22 июля был проведён первый организационный комитет. Участники обсудили подготовку места, культурную составляющую большого спортивного мероприятия в Алханае.



- Готовится театрализованное открытие соревнования «Базар Баабай». Это был легендарный человек, уроженец села Алханай, который жил в первой половине двадцатого века. В народе он прославился свей несокрушимой силой и мудростью, - отметила в своём докладе начальник отдела культуры и спорта администрации Дульдургинского района Ирина Галсанова.



В этом году призовой фонд «Большого приза Алханая» составит 500 тысяч рублей. Абсолютный чемпион среди мужчин получит 70 тысяч рублей, а занявший 2 место – 30 тысяч рублей, среди юношей - 10 тысяч и 5 тысяч соответственно.



4 августа состоится заезд участников. 5 августа с 8:00 до 9:30 пройдут мандатная комиссия, взвешивание. Спортсмены, опоздавшие на взвешивание, к соревнованиям не допускаются. В 9:30 – заседание судейской коллегии совместно с представителями команд.



В 10:00 начнутся соревнования среди юношей, в 14:00 стартуют церемония открытия и начало соревнований среди мужчин. В 18:00 проведут церемонию закрытия, награждение победителей и призёров.



Среди юношей схватки пройдут в 5 весовых категориях: до 45, до 55, до 65, до 75 и свыше 75 килограммов. А мужчины покажут своё мастерство в весе: до 60, до 70, до 80, до 92 и свыше 92 килограммов. По окончании основных соревнований проводятся абсолютные первенства отдельно среди юношей, отдельно среди мужчин.



Соревнования пройдут по правилам бурятской борьбы «Барилдаан». Каждый участник должен иметь своего «заhуул» - секунданта в национальной одежде. Обязательная форма одежды участника: головной убор - буряад малгай, шуудаг, пояс, мягкая обувь – гутал. Об этом сообщает пресс-служба Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение: 6+.

