24 июля

23 июля

Популярное

В Агинском округе разыграют «Большой приз Алханая»

В Агинском округе разыграют «Большой приз Алханая»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он вновь соберёт сильнейших борцов 5 августа

5 августа Агинский Бурятский округ примет участников открытого чемпионата Забайкалья по бурятской борьбе «Барилдаан» - «Большой приз Алханая». 22 июля был проведён первый организационный комитет. Участники обсудили подготовку места, культурную составляющую большого спортивного мероприятия в Алханае.

- Готовится театрализованное открытие соревнования «Базар Баабай». Это был легендарный человек, уроженец села Алханай, который жил в первой половине двадцатого века. В народе он прославился свей несокрушимой силой и мудростью, - отметила в своём докладе начальник отдела культуры и спорта администрации Дульдургинского района Ирина Галсанова.

В этом году призовой фонд «Большого приза Алханая» составит 500 тысяч рублей. Абсолютный чемпион среди мужчин получит 70 тысяч рублей, а занявший 2 место – 30 тысяч рублей, среди юношей - 10 тысяч и 5 тысяч соответственно.

4 августа состоится заезд участников. 5 августа с 8:00 до 9:30 пройдут мандатная комиссия, взвешивание. Спортсмены, опоздавшие на взвешивание, к соревнованиям не допускаются. В 9:30 – заседание судейской коллегии совместно с представителями команд.

В 10:00 начнутся соревнования среди юношей, в 14:00 стартуют церемония открытия и начало соревнований среди мужчин. В 18:00 проведут церемонию закрытия, награждение победителей и призёров.

Среди юношей схватки пройдут в 5 весовых категориях: до 45, до 55, до 65, до 75 и свыше 75 килограммов. А мужчины покажут своё мастерство в весе: до 60, до 70, до 80, до 92 и свыше 92 килограммов. По окончании основных соревнований проводятся абсолютные первенства отдельно среди юношей, отдельно среди мужчин.

Соревнования пройдут по правилам бурятской борьбы «Барилдаан». Каждый участник должен иметь своего «заhуул» - секунданта в национальной одежде. Обязательная форма одежды участника: головной убор - буряад малгай, шуудаг, пояс, мягкая обувь – гутал. Об этом сообщает пресс-служба Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение: 6+.
Агинский Бурятский округ национальная борьба спорт чемпионат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Велосипедисты Бурятии совершат «Восхождение на Пыхту»
Велосипедисты Бурятии совершат «Восхождение на Пыхту»
Общество, 24.07.2023
Они проедут скоростной заезд на велосипеде в гору
В Агинском округе разыграют «Большой приз Алханая»
В Агинском округе разыграют «Большой приз Алханая»
Общество, 24.07.2023
Он вновь соберёт сильнейших борцов 5 августа
На севере Байкала открыли фотозону
На севере Байкала открыли фотозону
Общество, 24.07.2023
Она появилась в райцентре Северо-Байкальского района
Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Общество, 24.07.2023
От черепов и украшений до фрагментов керамических сосудов и каменных топоров
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
Общество, 24.07.2023
Также они могут обратиться в подразделение центра соцподдержки населения
В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров
В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров
Общество, 24.07.2023
Осенью в столице Бурятии завершится очередной этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
Общество, 24.07.2023
Первое место заняли спортсмены БГСХА
В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»
В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»
Общество, 24.07.2023
Участники проекта также побывают в Монголии
В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы
В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы
Общество, 24.07.2023
Ведётся активная работа по возобновлению работы отделений почтовой связи
Перерожденец учителя Далай-ламы посещает Иркутскую область
Перерожденец учителя Далай-ламы посещает Иркутскую область
Общество, 24.07.2023
Он нанесёт пастырский визит в дацаны региона
Бурятский боец стал чемпионом в США
Бурятский боец стал чемпионом в США
Общество, 24.07.2023
Бадмацырен Доржиев выступает в наилегчайшем весе
Пристав из Бурятии выиграла кубок Малинникова
Пристав из Бурятии выиграла кубок Малинникова
Общество, 24.07.2023
Она стала лучшей в комплексном единоборстве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^