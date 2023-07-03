В Бурятии назвали имена лучших юных аграриев и животноводов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Подведены итоги регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений



В Улан-Удэ состоялась церемония закрытия регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений республики. 30 июня в Бурятской сельхозакадемии имени В.Р. Филиппова назвали сильнейших учащихся агроклассов в девяти конкурсных номинациях.



На протяжении трёх дней будущие агрономы, животноводы и садоводы демонстрировали практические и теоретические знания. Жюри проверяло их навыки как управленцев и технологов, изобретателей и рационализаторов, а также оценивали работу в командах и самостоятельно.



Как поделились школьники, агрослёт для них стал не просто конкурсом на сельскохозяйственную тематику. Площадка – полноценное пространство для творчества, развития и обмена опытом, которая собрала юных аграриев со всей Бурятии. Юноши и девушки республики получили возможность оценить свои навыки и завести интересные знакомства.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по итогам слёта в командном конкурсе «Лучшее агрообъединение»:

1 степень у команды агрокласса Каменской школы №2 Кабанского района;

2 степень у агрокласса Санаторная школа-интернат №28 г. Улан-Удэ;

3 степень у команды агрокласса Белоозерской школы Джидинского района.



В индивидуальном конкурсе «Я – профессионал» места распределяли в девяти номинациях:



Номинация «Коневодство»

1 место - Сандан Д. (Хамнейская школа Закаменского района);

2 место - Матвей К. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);

3 место - Даши Ч. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района).



Номинации «Агрономия»

1 место - Александра Г. (Хамнейская школа Закаменского района);

2 место - Анастасия П. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района);

3 место - Ирина Н. (Уринская школа Баргузинского района).



Номинация «Рационализаторы и изобретатели»

1 место - Хобисхал Д. (Аргадинская школа Курумканского района);

2 место - Андрей П. (Новоселенгинская школа Селенгинского района);

3 место - Александр З. (Каменская школа №2 Кабанского района).



Номинация «Технология»

1 место - Антон М. (Каменская школа №2 Кабанского района);

2 место - Вера Ц. (Хамнейская школа Закаменского района);

3 место - Елизавета Ч. (Белоозерская школа Джидинского района).



Номинация «Садоводство»

1 место - Арина Х. (Белоозерская школа Джидинского района);

2 место - Анна Ч. (Каменская школа №2 Кабанского района);

3 место - Ирина Б. (Хамнейская школа Закаменского района).



Номинация «Животноводство»

1 место - Арюна Ц. (Белоозерская школа Джидинского района);

2 место - Аяна Б. (Аргадинская школа Курумканского района);

3 место - Ринат Т. (Новоселенгинская школа Селенгинского района).



Номинация «Ландшафтный дизайн»

1 место - Диана М. (Уринская школа Баргузинского района);

2 место - Анастасия К. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);

3 место - Мария Н. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района).



Номинация «Овощеводство»

1 место - Виктория Д. (Белоозерская школа Джидинского района);

2 место - Кристина М. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района);

3 место - Сэлмэг Б. (Шимкинская школа-интернат среднего общего образования Тункинского района).



Номинация «Организация сельского хозяйства»

1 место - Иван П. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);

2 место - Алтана А. (Хамнейская школа Закаменского района);

3 место - Юлия Г. (Шимкинская школа-интернат среднего общего образования Тункинского района).



Специальным призом награждена Юлия Р. из Новозаганской школы Мухоршибирского района.



В общекомандном зачёте конкурсные места распределились следующим образом:

1 место заняла команда агрокласса Новозаганской школы Мухоршибирского района под руководством Юлии С.;

2 место заняла Хамнейская школа Закаменского района под руководством Ольги Д.;

3 место у команды агрокласса Белоозерской школы Джидинского района под руководством Екатерины Г.



Лауреатом гран-при стала команда агрокласса Усть-Киранской школы Кяхтинского района под руководством Алины М.



