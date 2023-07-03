В Бурятии назвали имена лучших юных аграриев и животноводов

Подведены итоги регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений
В Улан-Удэ состоялась церемония закрытия регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений республики. 30 июня в Бурятской сельхозакадемии имени В.Р. Филиппова назвали сильнейших учащихся агроклассов в девяти конкурсных номинациях.
На протяжении трёх дней будущие агрономы, животноводы и садоводы демонстрировали практические и теоретические знания. Жюри проверяло их навыки как управленцев и технологов, изобретателей и рационализаторов, а также оценивали работу в командах и самостоятельно.
Как поделились школьники, агрослёт для них стал не просто конкурсом на сельскохозяйственную тематику. Площадка – полноценное пространство для творчества, развития и обмена опытом, которая собрала юных аграриев со всей Бурятии. Юноши и девушки республики получили возможность оценить свои навыки и завести интересные знакомства.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по итогам слёта в командном конкурсе «Лучшее агрообъединение»:
1 степень у команды агрокласса Каменской школы №2 Кабанского района;
2 степень у агрокласса Санаторная школа-интернат №28 г. Улан-Удэ;
3 степень у команды агрокласса Белоозерской школы Джидинского района.
В индивидуальном конкурсе «Я – профессионал» места распределяли в девяти номинациях:
Номинация «Коневодство»
1 место - Сандан Д. (Хамнейская школа Закаменского района);
2 место - Матвей К. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);
3 место - Даши Ч. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района).
Номинации «Агрономия»
1 место - Александра Г. (Хамнейская школа Закаменского района);
2 место - Анастасия П. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района);
3 место - Ирина Н. (Уринская школа Баргузинского района).
Номинация «Рационализаторы и изобретатели»
1 место - Хобисхал Д. (Аргадинская школа Курумканского района);
2 место - Андрей П. (Новоселенгинская школа Селенгинского района);
3 место - Александр З. (Каменская школа №2 Кабанского района).
Номинация «Технология»
1 место - Антон М. (Каменская школа №2 Кабанского района);
2 место - Вера Ц. (Хамнейская школа Закаменского района);
3 место - Елизавета Ч. (Белоозерская школа Джидинского района).
Номинация «Садоводство»
1 место - Арина Х. (Белоозерская школа Джидинского района);
2 место - Анна Ч. (Каменская школа №2 Кабанского района);
3 место - Ирина Б. (Хамнейская школа Закаменского района).
Номинация «Животноводство»
1 место - Арюна Ц. (Белоозерская школа Джидинского района);
2 место - Аяна Б. (Аргадинская школа Курумканского района);
3 место - Ринат Т. (Новоселенгинская школа Селенгинского района).
Номинация «Ландшафтный дизайн»
1 место - Диана М. (Уринская школа Баргузинского района);
2 место - Анастасия К. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);
3 место - Мария Н. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района).
Номинация «Овощеводство»
1 место - Виктория Д. (Белоозерская школа Джидинского района);
2 место - Кристина М. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района);
3 место - Сэлмэг Б. (Шимкинская школа-интернат среднего общего образования Тункинского района).
Номинация «Организация сельского хозяйства»
1 место - Иван П. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);
2 место - Алтана А. (Хамнейская школа Закаменского района);
3 место - Юлия Г. (Шимкинская школа-интернат среднего общего образования Тункинского района).
Специальным призом награждена Юлия Р. из Новозаганской школы Мухоршибирского района.
В общекомандном зачёте конкурсные места распределились следующим образом:
1 место заняла команда агрокласса Новозаганской школы Мухоршибирского района под руководством Юлии С.;
2 место заняла Хамнейская школа Закаменского района под руководством Ольги Д.;
3 место у команды агрокласса Белоозерской школы Джидинского района под руководством Екатерины Г.
Лауреатом гран-при стала команда агрокласса Усть-Киранской школы Кяхтинского района под руководством Алины М.
В Бурятии назвали имена лучших юных аграриев и животноводов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первое место заняли представители Еравнинского района
Работы зрителям представили Мария Шопхоева и Альбина Гунзынова
Электронное устройство показывает угол броска для успешного попадания в корзину
Подведены итоги регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений
Объект планируют сдать в сентябре
На Театральной площади провели торжественные регистрации браков
Мобильные бригады чистят ливнёвки, ремонтируют дорожное ограждение и многое другое
По контракту его должны ввести в эксплуатацию 30 октября
Делегация таможенного управления Монголии посетила пункт пропуска ДАПП Верхний-Ульхун
В республике ждут решения правительства России
Также его можно получить бесплатно через Госуслуги
Борцу Александру Балтуеву подарили коня
На месяц будет прекращён проезд транспорта в самом конце улицы
Им предложат равнозначные по квадратным метрам квартиры
Борцовские соревнования состоятся в ФСК