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В Бурятии назвали имена лучших юных аграриев и животноводов

В Бурятии назвали имена лучших юных аграриев и животноводов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Подведены итоги регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений

В Улан-Удэ состоялась церемония закрытия регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений республики. 30 июня в Бурятской сельхозакадемии имени В.Р. Филиппова назвали сильнейших учащихся агроклассов в девяти конкурсных номинациях.

На протяжении трёх дней будущие агрономы, животноводы и садоводы демонстрировали практические и теоретические знания. Жюри проверяло их навыки как управленцев и технологов, изобретателей и рационализаторов, а также оценивали работу в командах и самостоятельно.

Как поделились школьники, агрослёт для них стал не просто конкурсом на сельскохозяйственную тематику. Площадка – полноценное пространство для творчества, развития и обмена опытом, которая собрала юных аграриев со всей Бурятии. Юноши и девушки республики получили возможность оценить свои навыки и завести интересные знакомства.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по итогам слёта в командном конкурсе «Лучшее агрообъединение»:
1 степень у команды агрокласса Каменской школы №2 Кабанского района;
2 степень у агрокласса Санаторная школа-интернат №28 г. Улан-Удэ;
3 степень у команды агрокласса Белоозерской школы Джидинского района.

В индивидуальном конкурсе «Я – профессионал» места распределяли в девяти номинациях:

Номинация «Коневодство»
1 место - Сандан Д. (Хамнейская школа Закаменского района);
2 место - Матвей К. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);
3 место - Даши Ч. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района).

Номинации «Агрономия»
1 место - Александра Г. (Хамнейская школа Закаменского района);
2 место - Анастасия П. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района);
3 место - Ирина Н. (Уринская школа Баргузинского района).

Номинация «Рационализаторы и изобретатели»
1 место - Хобисхал Д. (Аргадинская школа Курумканского района);
2 место - Андрей П. (Новоселенгинская школа Селенгинского района);
3 место - Александр З. (Каменская школа №2 Кабанского района).

Номинация «Технология»
1 место - Антон М. (Каменская школа №2 Кабанского района);
2 место - Вера Ц. (Хамнейская школа Закаменского района);
3 место - Елизавета Ч. (Белоозерская школа Джидинского района).

Номинация «Садоводство»
1 место - Арина Х. (Белоозерская школа Джидинского района);
2 место - Анна Ч. (Каменская школа №2 Кабанского района);
3 место - Ирина Б. (Хамнейская школа Закаменского района).

Номинация «Животноводство»
1 место - Арюна Ц. (Белоозерская школа Джидинского района);
2 место - Аяна Б. (Аргадинская школа Курумканского района);
3 место - Ринат Т. (Новоселенгинская школа Селенгинского района).

Номинация «Ландшафтный дизайн»
1 место - Диана М. (Уринская школа Баргузинского района);
2 место - Анастасия К. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);
3 место - Мария Н. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района).

Номинация «Овощеводство»
1 место - Виктория Д. (Белоозерская школа Джидинского района);
2 место - Кристина М. (Усть-Киранская школа Кяхтинского района);
3 место - Сэлмэг Б. (Шимкинская школа-интернат среднего общего образования Тункинского района).

Номинация «Организация сельского хозяйства»
1 место - Иван П. (Новозаганская школа Мухоршибирского района);
2 место - Алтана А. (Хамнейская школа Закаменского района);
3 место - Юлия Г. (Шимкинская школа-интернат среднего общего образования Тункинского района).

Специальным призом награждена Юлия Р. из Новозаганской школы Мухоршибирского района.

В общекомандном зачёте конкурсные места распределились следующим образом:
1 место заняла команда агрокласса Новозаганской школы Мухоршибирского района под руководством Юлии С.;
2 место заняла Хамнейская школа Закаменского района под руководством Ольги Д.;
3 место у команды агрокласса Белоозерской школы Джидинского района под руководством Екатерины Г.

Лауреатом гран-при стала команда агрокласса Усть-Киранской школы Кяхтинского района под руководством Алины М.

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