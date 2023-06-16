Казачий ансамбль из Бурятии поедет в Москву на всероссийский фестиваль

Гран-при «Казачьего круга» выиграли джидинцы



В Бурятии провели I отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». В заочном этапе приняли участие 32 творческих коллектива республики и Забайкальского края. В очный этап прошли 22 коллектива. Они встретились 14 июня в концертном зале БГСХА имени Филиппова в Улан-Удэ.



Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри. Заключительным итогом очного отборочного этапа стали гала-концерт лауреатов и награждение участников, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Гран-при конкурса удостоен народный фольклорный ансамбль «Черёмушки» из Джидинского района (руководитель Федосеев Юрий). Победитель рекомендован к участию в гала-концерте лауреатов в г. Москве.



В категории «Любительские коллективы» в номинации «народно-сценические коллективы/исполнители» диплом III степени присуждён народному ансамблю казачьей песни «Вольница», Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, станица «Хоринская» окружное казачье общество республики Бурятии «Верхнеудинское» ЗВКО, рук. Скворцова Лариса Валентиновна. Диплом II степени - народному ансамблю русской песни «Беседушка», Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, рук. Лучининова Мария Константиновна. Диплом I степени получили три коллектива: народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская Слобода», Республика Бурятия, Улан-Удэ, рук. Щербак Виталий Николаевич; народный хор «Моё тепло», Республика Бурятия, Иволгинский район, п. Тапхар. Рук. Цоктоева Дарисурун Владимировна; вокальный ансамбль «Гармония», Забайкальский край, Могойтуйский район, п.Могойтуй,рук. Лхамажапова Светлана Гурожаповна;



Номинация «Аутентичные коллективы/исполнители»:

Диплом Лауреата III степени - фольклорному коллективу «Подкова», Забайкальский край, Кыринский район, с.Верхний Ульхун, рук. Салтанова Екатерина Владимировна.



Номинация «фольклорно-этнографические коллективы»:

Народный самодеятельный ансамбль «Разгуляй», Забайкальский край, Нерчинско-Заводской округ, Мунгачинская станица, рук. Беспоясова Лидия Викторовна.



Номинация «Народно-сценические коллективы/исполнители»

Народный художественный коллектив «Байкальские напевы», Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Гремячинск, рук. Баёва Татьяна Владимировна;

Народный художественный ансамбль «Покров», Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, Забайкальское казачье общество, рук. Турбина Светлана Анатольевна.



Категория «Детские коллективы»



Диплом лауреата II степени

Номинация «Народно-сценический коллектив»

Ансамбль народной песни «Покровушка», Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, Забайкальское казачье общество, рук. Турбина Светлана Анатольевна.



Номинация «Фольклорно-этнографические коллективы/исполнители»

Народный ансамбль казачьей песни «Сибиряки», Республика Бурятия, п. Заиграево, ОКО «Верхнеудинское», рук. Воробьева Марина Владимировна.



Номинация: Хореографический коллектив

Образцовый хореографический ансамбль «Конфетти», Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово, рук. Графова Анастасия Михайловна, Черных Татьяна Михайловна, репетитор Щербакова Снежана Сергеевна.



Номинация «Народно-сценические коллективы»

Фольклорный ансамбль казачьей песни «Воля», Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, Станичное казачье общество «Станица Селенгинская», рук. Сбродова Любовь Юрьевна;

Дуэт Семёновой Екатерины и Быковой Анны – солисток народного Забайкальского казачьего ансамбля «Станица», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Заслуженный работник культуры Республики Бурятия - Григорьев Георгий Васильевич, хормейстер - Золотарёва Ольга Владимировна, музыкальный руководитель - Перелыгин Юрий Савельевич;

Стуков Николай – солист народного Забайкальского казачьего ансамбля «Станица», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, заслуженный работник культуры Республики Бурятия - Григорьев Георгий Васильевич, хормейстер - Золотарёва Ольга Владимировна, музыкальный руководитель - Перелыгин Юрий Савельевич.



Категория «Профессиональные коллективы»



Номинация «Народно-сценические коллективы»

Муниципальный ансамбль «Кудёсы», Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, рук. Забельская Надежда Викторовна.



Диплом лауреата I степени в номинации «Народно-сценические коллективы»

Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Городское казачье общество «Верхнеуденское» г. Улан-Удэ окружного казачьего общества Республики Бурятия Забайкальского войскового казачьего общества.



Номинация «Народно-сценические коллективы»

Муниципальное автономное учреждение «Театр народной музыки и танца «Забава» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ОКО «Верхнеудинское», рук. Осипов Николай Борисович;



