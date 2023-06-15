В Иркутске пройдёт межрегиональный фестиваль изобретательства
29 июня в Иркутске состоится межрегиональный фестиваль изобретательства «Байкал. ВОИР. 2023». Его проводят общественные организации всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Иркутской области и Бурятии. Мероприятие проведут в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского.
Фестиваль пройдёт в третий раз. В этом году – в рамках «ВОИР: Наука и изобретения для жизни», который получил грантовую поддержку министерства образования и науки РФ.
В программе фестиваля запланированы секции: «Специальная военная операция: все для Победы»; «Здоровье (человек, животные, растения): диагностика, лечение, реабилитация, профилактика заболеваний»; «Защита окружающей среды: почва, вода, воздух, леса, ландшафты, флора и фауна»; «Инфраструктура: энергетика, транспорт, связь, коммуникации, ЖКХ»; «Агрофуд: сельское хозяйство и продовольствие»; «Производительность труда. Рационализаторская деятельность: все виды производств». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение: 16+.
Изобретатели Бурятии и Иркутской области проведут фестиваль
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