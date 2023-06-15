15 июня

14 июня

Популярное

Изобретатели Бурятии и Иркутской области проведут фестиваль

Изобретатели Бурятии и Иркутской области проведут фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутске пройдёт межрегиональный фестиваль изобретательства

29 июня в Иркутске состоится межрегиональный фестиваль изобретательства «Байкал. ВОИР. 2023». Его проводят общественные организации всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Иркутской области и Бурятии. Мероприятие проведут в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского.

Фестиваль пройдёт в третий раз. В этом году – в рамках «ВОИР: Наука и изобретения для жизни», который получил грантовую поддержку министерства образования и науки РФ.

В программе фестиваля запланированы секции: «Специальная военная операция: все для Победы»; «Здоровье (человек, животные, растения): диагностика, лечение, реабилитация, профилактика заболеваний»; «Защита окружающей среды: почва, вода, воздух, леса, ландшафты, флора и фауна»; «Инфраструктура: энергетика, транспорт, связь, коммуникации, ЖКХ»; «Агрофуд: сельское хозяйство и продовольствие»; «Производительность труда. Рационализаторская деятельность: все виды производств». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия Иркутская область фестиваль Байкал изобретение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выберут лучшее фото о сельском хозяйстве
В Бурятии выберут лучшее фото о сельском хозяйстве
Общество, 15.06.2023
Победители получат денежные призы
Корвет «Алдар Цыденжапов» вступил в морской бой с «противником»
Корвет «Алдар Цыденжапов» вступил в морской бой с «противником»
Общество, 15.06.2023
Корабль принимает участие в оперативном учении в Охотском море
Студенты Бурятии могут получить республиканскую стипендию
Студенты Бурятии могут получить республиканскую стипендию
Общество, 15.06.2023
В регионе стартовал конкурс на соискание стипендий
Монголия выделит около 1% ВВП на борьбу с изменением климата
Монголия выделит около 1% ВВП на борьбу с изменением климата
Общество, 15.06.2023
Всего власти планируют направить на эти цели 11,5 млрд долларов
В Иркутске собрались зодчие Сибири
В Иркутске собрались зодчие Сибири
Общество, 15.06.2023
В области стартовал межрегиональный архитектурный фестиваль
Бурятии угрожал опасный вредитель
Бурятии угрожал опасный вредитель
Общество, 15.06.2023
В республике ликвидировали почти три десятка очагов картофельной нематоды
В Бурятии завершён сезон охоты на медведей
В Бурятии завершён сезон охоты на медведей
Общество, 15.06.2023
Охотникам необходимо вернуть разрешения
Уда и Селенга в столице Бурятии пошли на спад
Уда и Селенга в столице Бурятии пошли на спад
Общество, 15.06.2023
Главный приток Байкала опустился сразу на семь сантиметров
В Агинском округе появится бюст Героя России
В Агинском округе появится бюст Героя России
Общество, 15.06.2023
Его установят на аллее Героев в Агинском
В Улан-Удэ раздали гранты в сфере культуры и искусства
В Улан-Удэ раздали гранты в сфере культуры и искусства
Общество, 15.06.2023
Победители получили по 100 тысяч рублей
В Забайкалье в разные дни с 15 июня по 3 июля запретят продавать алкоголь
В Забайкалье в разные дни с 15 июня по 3 июля запретят продавать алкоголь
Общество, 15.06.2023
В крае на время выпускных введён запрет на розничную продажу алкоголя
В нацпарке Бурятии продлён особый противопожарный режим
В нацпарке Бурятии продлён особый противопожарный режим
Общество, 15.06.2023
Гражданам запрещено заходить и заезжать в лес
В Улан-Удэ осуждённые таскали чугунные радиаторы на скорость
В Улан-Удэ осуждённые таскали чугунные радиаторы на скорость
Общество, 15.06.2023
В колонии провели турнир по силовому экстриму
Единственный в России военный лама вновь отправился в зону СВО
Единственный в России военный лама вновь отправился в зону СВО
Общество, 15.06.2023
Баир-лама проводит там религиозные обряды и молебны
На электросамокатах в Улан-Удэ начали сушить носки
На электросамокатах в Улан-Удэ начали сушить носки
Общество, 15.06.2023
Модным девайсам нашли необычное применение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^