Изобретатели Бурятии и Иркутской области проведут фестиваль

В Иркутске пройдёт межрегиональный фестиваль изобретательства



29 июня в Иркутске состоится межрегиональный фестиваль изобретательства «Байкал. ВОИР. 2023». Его проводят общественные организации всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Иркутской области и Бурятии. Мероприятие проведут в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского.



Фестиваль пройдёт в третий раз. В этом году – в рамках «ВОИР: Наука и изобретения для жизни», который получил грантовую поддержку министерства образования и науки РФ.



В программе фестиваля запланированы секции: «Специальная военная операция: все для Победы»; «Здоровье (человек, животные, растения): диагностика, лечение, реабилитация, профилактика заболеваний»; «Защита окружающей среды: почва, вода, воздух, леса, ландшафты, флора и фауна»; «Инфраструктура: энергетика, транспорт, связь, коммуникации, ЖКХ»; «Агрофуд: сельское хозяйство и продовольствие»; «Производительность труда. Рационализаторская деятельность: все виды производств». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 16+.

