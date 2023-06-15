В Иркутске собрались зодчие Сибири

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В области стартовал межрегиональный архитектурный фестиваль



В Иркутске с 14 по 17 июня проходит XXIII межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири – 2023». Его основная тема – сибирский код. Среди участников более 100 архитекторов, дизайнеров, представителей проектных организаций, учебных заведений из Новосибирска, Красноярска, Томска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Иркутска. Также приехали гости из Москвы, Нижнего Новгорода. Церемония открытия прошла в Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачева.



– Фестиваль неизменно вызывает большой интерес. Он является востребованной площадкой, где профессионалы и любители архитектуры обсуждают актуальные вопросы отрасли, делятся опытом, своими разработками и достижениями. Выставочная и конкурсная программы всегда полезны в плане практического применения. Здорово, что в мероприятиях активно участвует молодёжь. Такие встречи помогают сохранить наше уникальное культурное наследие и в то же время показывают современные и перспективные направления развития, – прокомментировал главный архитектор Иркутска Антон Жуков.



В течение трёх дней пройдут презентации портфолио практикующих архитекторов и дизайнеров, мастер-классы, экскурсии. В заключении подведут итоги смотра-конкурса по номинациям «Лучшие архитектурные произведения», «Пропаганда архитектуры», «Творчество архитектурных коллективов и мастерских», «Творчество молодых архитекторов и студентов Восточной Сибири», «Детское архитектурно-художественное творчество». Победители получат право выставлять свои работы на российском уровне.



Фестиваль, который ранее назывался «Зодчество Восточной Сибири», впервые провели в Иркутске в 2001 году. В разные годы местом его проведения также становились Красноярск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новосибирск, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 16+.

