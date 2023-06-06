Улан-Удэ стал победителем смотра «Минии тоонто – Моя малая Родина»

Город выиграл главный приз в размере 500 000 рублей



В Бурятии подвели итоги смотра-конкурса «Минии тоонто – Моя малая Родина» в честь столетия республики. Первое место и главный приз в полмиллиона рублей с наибольшим количеством баллов завоевало муниципальное образование «Город Улан-Удэ». Лауреатом второй степени стал Селенгинский район. Звание лауреата третьей степени получил Мухоршибирский районы. Они получат денежные призы в размере 400 и 300 тысяч рублей соответственно. Все остальные районы получат по 100 тысяч рублей за участие. Дипломы победителям будут вручены во время проведения Сурхарбана на центральном стадионе.



Улан-Удэ стал лучшим сразу в двух номинациях смотра. Город представил лучшую концертную программу и презентационную площадку. Наибольшее количество баллов в номинации «Праздничное шествие «Бурятия – 100 жэл» набрал Джидинский район.



Выставки-презентации в рамках смотра-конкурса районы республики представили 2 и 3 июня на площади Советов. Каждый район презентовал свою площадку своими уникальными особенностями и фирменной продукцией. На большой сцене площади в 20-минутной программе каждый район показал лучшие творческие номера. 3 июня делегации районов прошли в праздничном шествии «Бурятия – 100 жэл» на центральном стадионе. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.



