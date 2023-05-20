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В Бурятии обнаружен пожар в труднодоступной местности

В Бурятии обнаружен пожар в труднодоступной местности
Общество,  Фото:pixabay.com
Дороги к возгоранию отсутствуют, поэтому принято решение доставить пожарных-десантников с помощью вертолёта

Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. 

Участники штаба обсудили лесопожарную обстановку в регионе, а также уделили особое внимание профилактическим мероприятиям.

- Коллеги, несмотря на то, что в части районов прошли хорошие осадки, риск возникновения лесных пожаров остаётся. У нас продолжают возникать как лесные пожары, так и ландшафтные. Несмотря на хорошую профилактическую работу, многие жители республики не понимают и продолжают жечь сухую траву и разводить костры. Прошу вас не расслабляться и внимательно следить за обстановкой, - обратился Пётр Мордовской.

На утро 20 мая при авиапатрулировании обнаружен лесной пожар в труднодоступной местности Баунтовского района.

- В 7 утра с борта был обнаружен лесной пожар в Баунтовском районе. Дороги к возгоранию отсутствуют, поэтому принято решение доставить пожарных-десантников с помощью вертолёта, - рассказал Сергей Борошноев, руководитель республиканского агентства лесного хозяйства.

- В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём, - напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.



лесные пожары

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