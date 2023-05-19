На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие продвигает идеи здорового образа жизни и экологического образования



С 7 по 9 июля на Малом море Байкала, в заливе Хагдан-Далай пройдёт XII экологический фестиваль под названием «Мир един!». В нём примут участие взрослые и дети из разных регионов страны.



- В этом году принято решение провести большой фестиваль осознанного образа жизни под названием Байкал Йога Фест «Мир един!». Бережное отношение к себе и ко всему живому – это то, чего не хватает жителям мегаполисов и то, что продвигает система знаний о здоровой и гармоничной жизни человека - йога. Цель фестиваля - показать, что мы существуем не сами по себе, а связаны со всем миром. Всё начинается с мысли, а уже потом отражается в теле и жизненных событиях, - рассказали организаторы фестиваля.



В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от известных мастеров по йоге, цигун, психологии, астрологии, астрономии. Будут проведены традиционные экологические акции по уборке берега Байкала.



Зарегистрироваться на фестиваль можно на страничке фестиваля в соцсетях (https://vk.com/baykalyogafest).





Возрастное ограничение 6+







