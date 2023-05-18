Выпускной в Бурятии обойдётся почти в 25 тысяч рублей

В эту сумму входят расходы на выпускной бал и одежду
В преддверии Последнего звонка портал SuperJob подсчитал расходы родителей на организацию школьных выпускных в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», Последние звонки в большинстве городских школ прозвенят 23 мая. В опросе приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов.
По итогам опроса, выяснилось, чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают в среднем по 10 500 рублей за ученика.
Если ребёнок заканчивает 9 класс в Москве или в Санкт-Петербурге, то нужно быть готовым к более значительным расходам: здесь сдают в среднем по 12 500 и 11 000 рублей соответственно.
Что же касается выпускных балов по окончании 11 класса, то они обходятся родителям ещё дороже, как показало исследование. Средняя по России сумма сбора — это 16 500 рублей, в столице — 19 000 рублей, в городе на Неве — 18 000, в Улан-Удэ – 16 500 рублей.
Ощутимые расходы несут родители и на наряд выпускника.
- Наряд сына-девятиклассника в Улан-Удэ стоит в среднем 13 500 рублей, одиннадцатиклассника — 15 000 рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелёк на 12 000 рублей в 9 классе и на 12 500 рублей в 11 классе, - сообщает портал.
В Москве расходы на наряд для выпускника, конечно, выше. На костюм для сына здесь тратят в среднем 13 800 (9 класс) и 18 500 рублей (11 класс), на платье для дочери — 14 000 и 18 500 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге расходы чуть ниже: на юношу — в среднем 10 000 (9 класс) и 16 000 рублей (11 класс), на девушку — в среднем 12 500 и 17 500 рублей.
Таким образом, чтобы одеть выпускника и провести для него выпускной бал в Улан-Удэ в этом году, родители должны примерно выложить 10 500 рублей за бал и 15 000 на одежду, итого 25 500 рублей за одного ученика.
А у родителей школьников в Москве выпускной обойдётся в более чем 30 тысяч рублей.
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