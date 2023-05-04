Также предлагают наказывать за езду по льду после закрытия переправы
На озере Байкал активно тает лёд: он уже пропитан водой, его структура изменяется на игольчатую, и не смотря на сохраняющуюся толщину льда, лёд уже не способен выдерживать нагрузки.
С января 2022 года в правила охраны жизни людей на водных объектах Бурятии внесены дополнения. По которым органы местного самоуправления наделены правом устанавливать сроки запрета выезда на лёд в периоды его становления и таяния. Это связано с тем, что из года в год продолжаются случаи провала автомобилей, что приводит к трагическим случаям и экологическому загрязнению водоёмов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 мая в Северобайкальске произошёл случай, едва не ставший трагическим. Здесь под лёд провалился автомобиль Toyota Land Cruiser. К счастью, обошлось без пострадавших, а иномарку вытащили из воды. Этот случай наглядно показал, что выезд на лёд опасен. Кроме того, в Северобайкальске с 17 апреля здесь установлен запрет выезда на лёд.
Главное управление МЧС России по Бурятии выступило с инициативой внесения дополнений в республиканский закон «Об административных правонарушениях» - для установления штрафных санкций за выезд на ледовую поверхность вне действующих ледовых переправ и автозимников, а также в периоды запрета выезда на ледовую поверхность водоёмов, устанавливаемые главами муниципальных образований, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии предлагают штрафовать за выезд вне ледовых переправ
Общество, Фото:
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