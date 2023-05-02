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На севере Бурятии «Крузак» ушёл под лёд

На севере Бурятии «Крузак» ушёл под лёд
Происшествия,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
Внедорожник удалось вытащить из воды

Всё случилось в первый день мая в Северобайкальске. В районе пирса под лёд провалился автомобиль Toyota Land Cruiser. 

Сообщение о произошедшем поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 16:06. Обошлось без пострадавших. Внедорожник владельцам удалось достать из воды своими силами, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

Там напомнили, что выезжать на водоёмы в черте города в период активного таяния льда – с 17 апреля по 30 мая – запрещено. Соответствующее распоряжение ещё 6 декабря подписал глава Северобайкальска.
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