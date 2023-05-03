Российские спортсмены успешно выступили в стране Восходящего Солнца
C 29 по 30 апреля в Японии прошли открытое весеннее первенство и чемпионат страны по каратэ. Турнир проходил в префектуре Сайтама.
В соревнованиях принимали участие 19 спортсменов из России. Российские каратисты выиграли 10 медалей всеяпонского первенства.
На чемпионате Алексей Фёдоров из Улан-Удэ стал вторым в категории «Кумитэ - ветераны». Байирта Манжикова из Москвы стала бронзовой призёркой по ката и победительницей в тамэшивари. Матвеев Вячеслав, представитель Тюменской области, получил приз «Лучшая техника», сообщает ассоциация киокусинкай России.
Улан-удэнец завоевал награду всеяпонского турнира
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