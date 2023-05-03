Улан-удэнец завоевал награду всеяпонского турнира

Общество, Фото: ассоциация киокусинкай России

Российские спортсмены успешно выступили в стране Восходящего Солнца



C 29 по 30 апреля в Японии прошли открытое весеннее первенство и чемпионат страны по каратэ. Турнир проходил в префектуре Сайтама.



В соревнованиях принимали участие 19 спортсменов из России. Российские каратисты выиграли 10 медалей всеяпонского первенства.



На чемпионате Алексей Фёдоров из Улан-Удэ стал вторым в категории «Кумитэ - ветераны». Байирта Манжикова из Москвы стала бронзовой призёркой по ката и победительницей в тамэшивари. Матвеев Вячеслав, представитель Тюменской области, получил приз «Лучшая техника», сообщает ассоциация киокусинкай России.

