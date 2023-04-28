В Бурятии детям разрешили не приходить в школу в снегодождь

Они могут не посещать занятия в непогоду
На этой неделе на Бурятию обрушились сильный ветер и снег, а кое-где даже прошёл дождь. Движение транспорта оказалось затруднено. На некоторых трассах образовались
гигантские пробки из большегрузов.
Жители Мухоршибирского района тем временем поинтересовались в местной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», почему в такую погоду не отменяют занятия в школах. «На улице снегопад, ветер, аварии с обрывами электропроводов», – привели аргументы сельчане.
Начальник районного управления образования Бимба-Цырен Очиров пояснил: родители вправе самостоятельно решать, отправлять ли ребёнка на уроки. Главное – предупредить классного руководителя.
- То есть это касается не только морозов, но и других неблагоприятных погодных условий, – цитирует «Мухоршибирь-инфо.24/7» руководителя РУО.
Зимой, если за окном -33,-34°С, на занятия не идут 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых. В -38 не учатся уже все школьники. Для первой смены рекомендуют брать сведения о температуре в шесть часов утра, для второй – в 11:00.
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