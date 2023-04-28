В Бурятии детям разрешили не приходить в школу в снегодождь

Они могут не посещать занятия в непогоду









Зимой, если за окном -33,-34°С, на занятия не идут 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых. В -38 не учатся уже все школьники. Для первой смены рекомендуют брать сведения о температуре в шесть часов утра, для второй – в 11:00.

