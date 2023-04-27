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В Бурятии образовалась гигантская пробка из большегрузов

В Бурятии образовалась гигантская пробка из большегрузов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Движение сильно осложнено из-за сильного снегопада

В Кабанском районе Бурятии после сильного ночного снегопада образовалась пробка из большегрузных автомобилей. Очевидцы сообщили «Байкал-Dailу», что движение особенно затруднено в районе села Большая Речка.

Большегрузы съехали на обочину и образовали огромную пробку из-за опасного состояния дороги. Дорожное покрытие сейчас мокрое. Один из грузовиков уже наехал на дорожное ограждение.


   

Официально об ограничении движения в Бурятии не сообщалось. В соседней же Иркутской области с 8 часов утра ограничили движение для автобусов и большегрузов на участке трассы «Байкал» с 46 по 100 километр. Этот участок находится в Слюдянском районе.

Госавтоинспекция Бурятии обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок в Кабанский, Прибайкальский и Тункинский районы. Обильный снегопад и ветер ухудшили обстановку на федеральных автодорогах, отмечают в УГИБДД.

Водителям, которые находятся в пути, настоятельно рекомендуют выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров. 


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