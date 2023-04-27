В Бурятии образовалась гигантская пробка из большегрузов













Официально об ограничении движения в Бурятии не сообщалось. В соседней же Иркутской области с 8 часов утра ограничили движение для автобусов и большегрузов на участке трассы «Байкал» с 46 по 100 километр. Этот участок находится в Слюдянском районе.Госавтоинспекция Бурятии обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок в Кабанский, Прибайкальский и Тункинский районы. Обильный снегопад и ветер ухудшили обстановку на федеральных автодорогах, отмечают в УГИБДД.Водителям, которые находятся в пути, настоятельно рекомендуют выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров.