В Бурятии хоры споют о республике

Участники фестиваля исполнят гимны, а также патриотические и народные песни



В Бурятии завершается приём заявок на участие в республиканском фестивале-конкурса вокально-хоровых коллективов «Пою мою Республику», посвящённого столетию образования Республики Бурятия. Мероприятие станет региональным этапом всероссийского хорового фестиваля.



К участию приглашались вокальные ансамбли (от 2 -11 человек) и хоровые коллективы (от 12 человек) культурно-досуговых и образовательных учреждений, трудовых коллективов. Участвовать могут как профессиональные, так и любительские коллективы.



Они посоревнуются в номинациях: «Академический хор» (от 12 человек), «Академический ансамбль» (от 2 -11 человек), «Народный хор» (от 12 человек), «Народный ансамбль» (от 2 -11 человек), «Вокальный ансамбль» (от 2 человек) и «Вокально-инструментальный ансамбль». А также в возрастных группах: «I (младшая): 7–12 лет», «II (старшая): 12–15 лет», «III (юношеская):15-19 лет», «IV (молодёжная): 18 -26 лет», «V (взрослая): 26-50+». В каждой возрастной категории допускается до 20% участников в возрасте отличном от установленного.



Конкурсные программы должны состоять из трёх разнохарактерных произведений и включать исполнение:

- как минимум одного произведения а сарреllа,

- приветствуется исполнение одного произведения С.В. Рахманинова (не является обязательным),

- исполнение патриотических и народных песен, посвящённых Отечеству, гимны.



Фестиваль-конкурс проводится в двух форматах: формате живых выступлений на площадке фестиваля-конкурса в г. Улан-Удэ (очно) и дистанционном формате (заочно). Первый тур – отборочный, он предполагает заочное участие. Коллективы заполняют электронную заявку и высылают видеозапись концертного исполнения, состоящего из трёх разнохарактерных произведений, общее время которых не должно превышать 15 минут. По итогам отборочного тура, коллективы допускаются к участию в очном туре. Сроки проведения I тура: с 17 по 30 апреля – просмотр членами жюри конкурсных заявок заочных участников, оценка конкурсных выступлений (видеозаписей).



Во втором туре 23 мая участники очно представляют два разнохарактерных произведения. Общее время выступления коллектива не должно превышать 15 минут. Очный конкурсный день состоится в концертном зале колледжа искусств им. П.И. Чайковского.



Гала-концерт фестиваля с участием медийных лиц и звёзд бурятской эстрады и академического искусства, церемония объявления результатов и награждения победителей участников конкурса состоится 24 мая. Об этом говорится в положении конкурса.



Возрастное ограничение: 6+.

