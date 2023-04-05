На сессии расскажут о нестандартных подходах в организации путешествий
В Улан-Удэ проведут креативную сессию «Творческая кухня Байкальского туризма». Мероприятие состоится 16 апреля в центре современного искусства «Залуу».
- Поговорим о нестандартных подходах в организации путешествий с представителями турбизнеса, творческими людьми, организаторами событий и теми, кому интересна тема поиска неформальных подходов в гостеприимстве и культурных проектах, - сообщает пресс-служба центра.
По словам организаторов, процесс живого общения в креативных форматах позволяет расширить сообщество и познакомиться с надёжными партнёрами.
Возрастное ограничение: 16+.
В Улан-Удэ раскроют «Творческую кухню Байкальского туризма»
Общество, Фото:
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