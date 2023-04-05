В Улан-Удэ раскроют «Творческую кухню Байкальского туризма»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На сессии расскажут о нестандартных подходах в организации путешествий



В Улан-Удэ проведут креативную сессию «Творческая кухня Байкальского туризма». Мероприятие состоится 16 апреля в центре современного искусства «Залуу».



- Поговорим о нестандартных подходах в организации путешествий с представителями турбизнеса, творческими людьми, организаторами событий и теми, кому интересна тема поиска неформальных подходов в гостеприимстве и культурных проектах, - сообщает пресс-служба центра.



По словам организаторов, процесс живого общения в креативных форматах позволяет расширить сообщество и познакомиться с надёжными партнёрами.



Возрастное ограничение: 16+.

