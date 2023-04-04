Волонтёрами станут более 400 человек
В Бурятии объявили набор волонтёров для сопровождения «Бессмертного полка», который пройдёт по улицам Улан-Удэ в День Победы.
- Из-за большого количества участников «Бессмертного полка» нам нужна помощь волонтёров, которые будут его сопровождать. Волонтёры станут лицом акции-шествия. Они будут находиться в непосредственной близости к участникам события и как живая цепь будут направлять многотысячный поток людей, - рассказали в ресурсном центре добровольчества «ДоброДом».
Стать волонтёром и почувствовать себя соорганизатором Дня Победы может любой желающий в возрасте от 16 лет. Всего планируется набрать более 400 человек.
Заявки принимаются до 30 апреля на сайте Добро.ру.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая 2022 года в рядах «Бессмертного полка» прошли более 25 тысяч улан-удэнцев и более 60 тысяч человек по всей Бурятии. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии набирают волонтёров «Бессмертного полка»
Общество, Фото:
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