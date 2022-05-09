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В Бурятии в ряды «Бессмертного полка» встали более 60 тысяч человек

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице республики к шествию «Бессмертного полка» присоединились более 25 тысяч человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

9 мая после двухлетнего «пандемийного» перерыва по улицам Улан-Удэ прошёл долгожданный «Бессмертный полк».
 
В этом году во всероссийской акции приняли участие 25 450 человек в Улан-Удэ и 60 750 жителей по всей республике. Об этом «Байкал-Daily» сообщила начальник отдела поддержки молодёжных инициатив минспорта Бурятии Мария Иванова.
 
Улан-удэнцы c портретами воевавших родственников начали движение в 11:00 с улицы Ранжурова - с площадки перед Национальной библиотекой за Театральной площадью. Шествие прошло по улице Сухэ-Батора, вслед за прохождением военной техники - по площади Советов, и далее, по улицам Ербанова, Коммунистической до Мемориала Победы и площади Революции.
 
Глава Бурятии Алексей Цыденов в очередной раз принял участие в шествии.

- В каждой семье России есть свои герои. Дедушка моей супруги – настоящий фронтовик. Прошёл всю войну, дошёл до Берлина, потом воевал с японцами. Награждён орденом Красной звезды, орденом Александра Невского. Мой двоюродный дедушка по папиной линии Бутит Чимитдоржиев тоже прошёл всю войну. Потом был направлен в Одессу для борьбы с бандитизмом, когда легендарный маршал Жуков наводил там порядок. По линии матери дедушка занимался строительством укрепрайонов. У каждого в семье есть свои герои, - рассказал Алексей Цыденов.

Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев шёл с портретом дедушки.

- На портрете мой дед по линии отца Бадмаев Бальжима Бадмаевич – ветеран тыла, который очень много внёс в победу. Сегодня я хочу пройтись, наконец-то, с его портретом и отдать дань уважение своему деду и всем тем, кто принёс нам победу. Это моё первое шествие с портретом моего деда. Я чувствую гордость и волнение. Давно надо было пройти. Сегодня все мои родственники и земляки будут знать, что есть такие герои, - поделился Бальжинимаев.
 
- Идём с портретом своего отца. Мы каждый год ходим в «Бессмертном полку». В предыдущие годы принимали участие в акции онлайн. День Победы - это очень большой праздник для всех нас. Идём специально с внучатой племянницей, чтобы и она помнила. Считаю, что этот праздник нужен нашему будущему поколению, - рассказала жительница Улан-Удэ Нелли Дагбаева.

- Мы идём с портретом дедушки мужа. Он был пулемётчиком, получил ранение на войне. Дожил до 2006 года. С самого начала акции участвуем каждый год, только в пандемию не ходили. Но участвовали в онлайн-акции, в Российском музее в электронной книге тоже есть информация о нашем дедушке, - поделилась жительница Улан-Удэ Ольга Брылева.

Для участников акции, жителей и гостей Улан-Удэ, собравшихся на улице Ранжурова, установили большой экран, транслирующий парад Победы на площади Советов.

Также специально для проведения «Бессмертного полка» было набрано более 400 волонтёров, которые проходили специальное обучение.
 
На сегодня в Улан-Удэ проживают 36 участников Великой Отечественной войны, 1519 тружеников тыла, семь бывших узников фашистских концлагерей, четыре жителя блокадного Ленинграда и 109 вдов участников Великой Отечественной войны. 
Бессмертный полк День Победы

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