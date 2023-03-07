Сотниковская школа покажет картины в технике «квиллинг»
10 марта в Улан-Удэ откроется выставка декоративно прикладного творчества «Любимая Бурятия». Свои работы в художественном музее имени Ц. Сампилова покажут учителя и учащиеся Сотниковской СОШ Иволгинского района республики.
Мероприятие приурочено к столетию Бурятии, в честь 110-летия Сотниковской средней общеобразовательной школы и 15-летию регионального образовательного проекта «Наследие».
На выставке будет представлено более 30 картин в технике «квиллинг» («бумагокручение»). Творческие работы создают семьи: родители, дети, бабушки и дедушки. Выставка состоит из тематических коллекций «Старомонгольская письменность», «Восточный гороскоп», «Семейные талисманы». Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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В Улан-Удэ представят семейное бумагокручение
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