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В Улан-Удэ состоится фестиваль-конкурс народных инструментов

В Улан-Удэ состоится фестиваль-конкурс народных инструментов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К участию приглашаются исполнители, мастера и композиторы

В дни празднования Белого месяца в Улан-Удэ состоится VIII межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан-2023», посвящённый столетию Республики Бурятия. Конкурс проходит в трёх больших номинациях: среди исполнителей на бурятских народных инструментах, мастеров-изготовителей бурятских народных инструментов, композиторов произведений для бурятских народных инструментов.

Оргкомитет конкурса приглашает участников из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Особенностью фестиваля, как и в предыдущие годы, станет участие музыкантов-любителей, не владеющих нотной грамотой. Заявки принимаются до 1 марта.

– Популяризация традиционных национальных музыкальных инструментов, повышение исполнительского мастерства, возрождение народных музыкальных традиций – главная цель фестиваля-конкурса «Хуурайм наадан». Также задача фестиваля – создание новых музыкальных произведений для бурятских народных инструментов: сууха-хуура, морин-хуура и других, – сообщили в республиканском центре народного творчества.

Гала-концерт фестиваля «Хуурайм наадан» состоится 14 марта в Бурятском академическом театре драмы имени Х. Намсараева.

Положение о фестивале-конкурсе можно найти на сайте РЦНТ.

Возрастное ограничение: 6+.

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