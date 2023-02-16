На ней будут представлены работы художников республики
В канун праздника Белого месяца, 17 февраля, в Улан-Удэ начнёт работу традиционная выставка союза художников Бурятии «Навстречу Сагаалгану». Она пройдёт в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
- Выставка в музее бурятских мастеров, приуроченная к празднику Белого месяца, давно стала славной и доброй традицией. 2023 год особенный: Республика Бурятия отмечает свой вековой юбилей, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Выставка «Навстречу Сагаалгану» отличается особым многообразием представленных работ, в которых тесно переплетаются традиции и инноваций, воплощающие живое наследие и дух предков. В экспозиции будут представлены графические и живописные работы, декоративно-прикладное и ювелирное искусство, работы народных мастеров, передающие разнообразие современного искусства Бурятии.
Возрастное ограничение: 0+.
В музее Бурятии откроется выставка «Навстречу Сагаалгану»
Общество, Фото:
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