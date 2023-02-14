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В Бурятии вовсю ликвидируют стихийные свалки

В Бурятии вовсю ликвидируют стихийные свалки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В 2023 году ещё с одним незаконным полигоном разберутся в Северобайкальске

В Бурятии стартовала неделя прямых эфиров с зампредами правительства республики.  В течение нескольких дней чиновники будут отвечать на вопросы жителей Бурятии. Накануне на связь с населением вышли Галсан Дареев, отвечающий за сельское хозяйство, и Иван Альхеев, курирующий в правительстве работу сразу четырёх министерств – природы, имущественных и земельных отношений, туризма и культуры.

Альхеев отметил:  в ушедшем 2022 году, несмотря на сложности и внешние препятствия, Бурятия добилась успехов в упомянутых сферах.

- Мы активно развивали региональную составляющую национальных проектов «Экология», «Культура» и «Туризм и индустрия гостеприимства» и региональный компонент федерального проекта «Дальневосточный гектар». В сфере добычи полезных ископаемых – очень важном направлении для нашей республики – налоговые отчисления в консолидированный бюджет от предприятий добывающей отрасли составили 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Мы отгрузили продукцию на 78 с половиной миллиардов.
 
Объём добычи угля достиг 8900 тонн, золота – 5400 килограммов. По словам зампреда, в 2023 году эти показатели будут ещё выше. Запланированные налоговые отчисления – свыше 8 миллиардов рублей.
 
В прошлом году Бурятия получила из федерального бюджета 845 миллионов, которые направили на реконструкцию дамбы в Улан-Удэ. Защитное сооружение сейчас строят в кяхтинском посёлке Наушки.
 
Кроме того, в республике по поручению президента РФ Владимира Путина ликвидируют несанкционированные свалки, зарегистрированные до 1 января 2018 года, отметил Иван Альхеев.

- В прошлом году мы провели ликвидацию и рекультивацию свалки в Усть-Баргузине и приступили к работам в Кяхте и Закаменске. В 2023-ем планируем завершить эти два объекта, – рассказал зампред.

Горы мусора скоро исчезнут и  в Северобайкальске. В регионе разработали проектно-сметную документацию для строительства четырёх мусороперерабатывающих и сортировочных комплексов.
 
Власти  готовятся приступить и к реализации федерального проекта «Чистый воздух». Его цель – к 2030 году вдвое сократить количество опасных выбросов в воздух по сравнению с показателями 2020-го. Для этого промышленные предприятия в населённых пунктах должны пройти модернизацию. В планах – перевести жилые дома с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, отремонтировать трамвайные пути и закупить более экологичные модели общественного транспорта.

- В прошлом году в проект включили Улан-Удэ, Гусиноозёрск и Селенгинск, – напомнил Альхеев. – В 2023-ем мы проводом технико-экономическое обоснование реконструкции сетей электроснабжения для дальнейшего перевода частного сектора в городе на электроотопление.

свалка природа Чистый воздух правительство РБ

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