В Бурятии вовсю ликвидируют стихийные свалки

- Мы активно развивали региональную составляющую национальных проектов «Экология», «Культура» и «Туризм и индустрия гостеприимства» и региональный компонент федерального проекта «Дальневосточный гектар». В сфере добычи полезных ископаемых – очень важном направлении для нашей республики – налоговые отчисления в консолидированный бюджет от предприятий добывающей отрасли составили 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Мы отгрузили продукцию на 78 с половиной миллиардов.



Объём добычи угля достиг 8900 тонн, золота – 5400 килограммов. По словам зампреда, в 2023 году эти показатели будут ещё выше. Запланированные налоговые отчисления – свыше 8 миллиардов рублей.



В прошлом году Бурятия получила из федерального бюджета 845 миллионов, которые направили на реконструкцию дамбы в Улан-Удэ. Защитное сооружение сейчас строят в кяхтинском посёлке Наушки.



Кроме того, в республике по поручению президента РФ Владимира Путина ликвидируют несанкционированные свалки, зарегистрированные до 1 января 2018 года, отметил Иван Альхеев.



- В прошлом году мы провели ликвидацию и рекультивацию свалки в Усть-Баргузине и приступили к работам в Кяхте и Закаменске. В 2023-ем планируем завершить эти два объекта, – рассказал зампред.



Горы мусора скоро исчезнут и в Северобайкальске. В регионе разработали проектно-сметную документацию для строительства четырёх мусороперерабатывающих и сортировочных комплексов.



Власти готовятся приступить и к реализации федерального проекта «Чистый воздух». Его цель – к 2030 году вдвое сократить количество опасных выбросов в воздух по сравнению с показателями 2020-го. Для этого промышленные предприятия в населённых пунктах должны пройти модернизацию. В планах – перевести жилые дома с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, отремонтировать трамвайные пути и закупить более экологичные модели общественного транспорта.



- В прошлом году в проект включили Улан-Удэ, Гусиноозёрск и Селенгинск, – напомнил Альхеев. – В 2023-ем мы проводом технико-экономическое обоснование реконструкции сетей электроснабжения для дальнейшего перевода частного сектора в городе на электроотопление.



