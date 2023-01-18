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Бурятия оказалась «крепким профи» по туризму

Бурятия оказалась «крепким профи» по туризму
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За его развитие республика получила «серебро»

В России представили восьмой ежегодный рейтинг, посвящённый развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности регионов и их потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных путешественников.
 
Авторы исследования собрали, изучили и проанализировали статистические данные и публикации в СМИ, а также взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов.Те, в свою очередь, оценили динамику развития туротрасли как в отдельных субъектах, так и в стране в целом.

В национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года Бурятия заняла 37 место из 85-ти (данных по новым российским регионам – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет). Наша республика попала во вторую, «серебряную» группу под названием «Крепкие профи».
 
- Бурятия показала хороший рост, существенно улучшив свои позиции в рейтинге. Озеро Байкал, привлекательное не только летом, но и зимой, когда можно сделать самые крутые снимки – главная изюминка региона. Этнотуры в бурятскую деревню и Иволгинский дацан к буддийским монахам – востребованный турпродукт для любителей активного и познавательного отдыха. Чартерные рейсы сюда уже несколько лет подряд организует туроператор «Fun&Sun», – отмечают авторы исследования.

Дагестан, который тоже оказался «крепким профи», и вовсе стал открытием года. Только по официальным данным, число ночёвок и отечественных туристов в республике за 9 месяцев увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом 2021-го. А по количеству запросов в поисковиках Дагестан вырвался на четвёртое место по России.

Соседняя с Бурятией Иркутская область угодила в число лидеров – Приангарье в  перечне 15-ое. Первое место в золотой 30-ке – у Краснодарского края, второе – у Подмосковья, третье – у Москвы. Далее идут Санкт-Петербург и Крым. Забайкальский край, расположившийся на 73 строчке, получил «бронзу». Он значится в группе с условным названием «Начальный уровень».

- Третья группа традиционно включает небольшие, экономически слабо развитые регионы, в том числе – некоторые северокавказские республики и северные территории, часть из которых расположена за полярным кругом. Туризм здесь, скорее – экстремальное путешествие или незабываемое приключение, оттого – яркое и интересное, – констатируют эксперты.
рейтинг туризм

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