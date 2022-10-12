В Улан-Удэ открывается очередной сезон Детской филармонии

Первый концерт состоится 21 октября



21 октября в столице Бурятии состоится открытие XXXI сезона Детской филармонии. В 15:00 в музыкально-гуманитарном лицее имени Д. Аюшеева гостей ждёт праздничный концерт учащихся и преподавателей детских школ искусств города Улан-Удэ.



В день открытия состоится церемония вручения стипендий имени народного артиста СССР Бау Ямпилова. Стипендия и денежная премия присуждены пяти учащимся:

- Арсалану Д. – ученику 5 класса детской школы искусств №1 им. Л. Линховоина;

- Милославе М. – ученице 5 класса музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева;

- Екатерине З. – ученице 7 класса детской школы искусств №3 им. С.В. Семыкина;

- Дари У. – ученице 9 класса детской школы искусств №7;

- Лубсану С. - ученику 8 класса детской школы искусств №13 им. С.С. Манжигеева.



Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, ученики дадут концерты педагогам школ искусств. Также состоятся отчётные и юбилейные концерты, концерты хоровой и инструментальной музыки, хореографических коллективов.



Возрастное ограничение 6+

