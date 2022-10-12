12 октября

11 октября

Популярное

В Улан-Удэ открывается очередной сезон Детской филармонии

В Улан-Удэ открывается очередной сезон Детской филармонии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первый концерт состоится 21 октября

21 октября в столице Бурятии состоится открытие XXXI сезона Детской филармонии. В 15:00 в музыкально-гуманитарном лицее имени Д. Аюшеева гостей ждёт праздничный концерт учащихся и преподавателей детских школ искусств города Улан-Удэ.

В день открытия состоится церемония вручения стипендий имени народного артиста СССР Бау Ямпилова. Стипендия и денежная премия присуждены пяти учащимся:
- Арсалану Д. – ученику 5 класса детской школы искусств №1 им. Л. Линховоина;
- Милославе М. – ученице 5 класса музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева;
- Екатерине З. – ученице 7 класса детской школы искусств №3 им. С.В. Семыкина;
- Дари У. – ученице 9 класса детской школы искусств №7;
- Лубсану С. - ученику 8 класса детской школы искусств №13 им. С.С. Манжигеева.

Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, ученики дадут концерты педагогам школ искусств. Также состоятся отчётные и юбилейные концерты, концерты хоровой и инструментальной музыки, хореографических коллективов.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Бурятия филармония концерт ДШИ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт конкурс чтецов по Брайлю
В Улан-Удэ пройдёт конкурс чтецов по Брайлю
Общество, 12.10.2022
К участию приглашаются инвалиды по зрению
«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединились для помощи семьям мобилизованных
«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединились для помощи семьям мобилизованных
Общество, 12.10.2022
«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ по всей стране совместно открывают штабы для помощи близким родственникам мобилизованных россиян
В Улан-Удэ до +12 градусов
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, 12.10.2022
Местами в республике ожидается дождь и мокрый снег
На фестивале ГТО разыграют кубок главы Бурятии
На фестивале ГТО разыграют кубок главы Бурятии
Общество, 11.10.2022
Соревнования пройдут на центральном стадионе Улан-Удэ
В Бурятии вручат госпремии по науке, технике и образованию
В Бурятии вручат госпремии по науке, технике и образованию
Общество, 11.10.2022
В республике стартовал приём заявок на соискание государственных премий
В Бурятии стартовал фестиваль «Земля снежного барса»
В Бурятии стартовал фестиваль «Земля снежного барса»
Общество, 11.10.2022
К участию приглашаются юные жители республики
Дети Бурятии нарисуют будущий облик республики
Дети Бурятии нарисуют будущий облик республики
Общество, 11.10.2022
Идеи юных художников используют в благоустройстве парков и дворов
В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Талант и успех»
В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Талант и успех»
Общество, 11.10.2022
В столице Бурятии определили лучшие педагогические видеоролики
В Улан-Удэ начались игры городской лиги «Что? Где? Когда?»
В Улан-Удэ начались игры городской лиги «Что? Где? Когда?»
Общество, 11.10.2022
За победу борются команды школ, лицеев и гимназий столицы Бурятии
Улан-Удэ примет первенство ДФО по дзюдо
Улан-Удэ примет первенство ДФО по дзюдо
Общество, 11.10.2022
За медали будут бороться юниоры и юниорки до 21 года
В Агинском округе создан семейный центр бурятского языка
В Агинском округе создан семейный центр бурятского языка
Общество, 11.10.2022
В Забайкалье прошла презентация нового проекта
На горе Бурятии появились «живые» стенды
На горе Бурятии появились «живые» стенды
Общество, 11.10.2022
Посетители Спящего льва смогут узнать больше о Тарбагатайском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^