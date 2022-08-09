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Бурятская лыжница Алиса будет выступать за Тюменскую область

Бурятская лыжница Алиса будет выступать за Тюменскую область
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алиса Жамбалова сможет тренироваться в намного лучших условиях, чем в Бурятии

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова, участница чемпионатов мира и Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка Универсиады, со следующего сезона будет представлять Тюменскую область.

Алиса уже официально вошла в команду Тюменской области.

- У нас несколько девушек находятся в декретном отпуске, - цитирует telegram-канал «Арена Урала» главного тренера сборной Тюменской области лавный тренер сборной Тюменской области Андрея Иванова. – Хотя и подросла хорошая молодёжь, но опытная Жамбалова точно не помешает. Ей сложно было по сути одной тренироваться в Бурятии, там спортсменок такого уровня больше нет. И в данном случае было желание самой лыжницы жить и работать в Тюмени.

О том, что самую успешную бурятскую лыжницу давно переманивают другие регионы, «Байкал-Daily» сообщал ещё в 2014 году, когда Алиса выступала по юниорам. Тогда отец и тренер Саян Жамбалов говорил: «Мы патриоты своей республики, мы будет продолжать выступать за нашу родную Бурятию». В то же время он признавал: финансовой поддержки от республики недостаточно. Значительную часть расходов спортсменки из Саган-Нура тогда брало на себя ОАО «Разрез Тугнуйский». Алиса, на тот уже призёр юниорского чемпионата мира, поехав на взрослый чемпионат России (где взяла медаль), получила компенсацию из расчёта 550 рублей в сутки на проживание. «Хотелось бы, конечно, чтобы со стороны государства было больше средств», - признавал Саян Жамбалов.

В богатой нефтегазовой Тюменской области проблем с финансированием лыжников нет. Кроме того, там созданы все условия для спортсменов. Так, работают несколько комплексов с лыжероллерными трассами, где тренироваться можно круглый год.

- Мы в Тюмени тренируемся и соревнуемся и летом, и зимой. Это говорит о многом. Тюменские площадки отвечают мировым стандартам. Здесь удобно и по логистике, и по условиям проживания, а главное - по спортивной части, - рассказывала президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Кстати, помимо Алисы Жамбаловой, Тюменскую область начнёт представлять призер чёмпионата мира, участник Олимпиады в Пекине (4-е место в марафоне, 5-е место в личном спринте, 9-е место в скиатлоне) Артем Мальцев. Он, как и бурятская спортсменка, сам изъявил желание перебраться в Тюмень. 
спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова

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