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В Бурятии отказались от ежедневной коронавирусной сводки

В Бурятии отказались от ежедневной коронавирусной сводки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Информация о COVID-19 отныне будет появляться раз в неделю

В Бурятии больше не будет ежедневной сводки о том, сколько человек за минувшие сутки заболели, выздоровели и умерли от коронавируса. К такой сводке жители Бурятии привыкли с самого первого дня, как ковид пришёл в республику. Однако накануне было предложено приостановить публикации ежедневных данных.

Объясняется это тем, что ситуация сейчас стабильная и практически не меняется. В случае, если вдруг случится значительный рост заболеваемости, жителей республики обещали обязательно известить.

На данный момент принято решение давать статистику по коронавирусу раз в неделю. Информация будет появляться по понедельникам.

На днях был также удалён Telegram-канал о коронавирусе в Бурятии, который вело правительство республики. 

Отметим, в последнее время заболеваемость держалась на уровне чуть выше +20 или +30 новых больных ежедневно. А 2 мая суточный прирост и вовсе был всего 10 заразившихся (такие цифры были прежде разве что в 2020-м, в первые дни появления ковида в Бурятии).

коронавирус профилактика

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