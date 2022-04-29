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Через Улан-Удэ прошёл первый после начала пандемии поезд в Монголию

Через Улан-Удэ прошёл первый после начала пандемии поезд в Монголию
Общество,  Фото:пресс-служба ВСЖД
Международный поезд Иркутск-Улан-Батор отправился с полной загрузкой

Сегодня, 29 апреля, в первый рейс отправился поезд №306/305 Иркутск - Улан-Батор. Путешествие в Монголию выбрали 153 пассажира, поезд был полностью загружен, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

- Восстановление пассажирского международного сообщения между двумя странами является значимым событием, как для железнодорожников, так и для жителей России и Монголии. В состав включены купе и СВ, а также вагон со специальным купе для перевозки маломобильных граждан, отметил заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги Александр Парщиков.


Для пассажиров разработано удобное расписание: из Иркутска поезд отправляется в 07:57, из Улан-Удэ в 15.42, в Улан-Батор прибывает в 06:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезд будет отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток.

Курсирование пассажирских поездов в Монголию было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

 




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