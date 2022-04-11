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В Бурятии сняли на видео самца кабарги

В Бурятии сняли на видео самца кабарги
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Ещё 10 лет назад кабарга практически не встречалась, её чуть не истребили

В природном парке «Шумак» в Окинском районе Бурятии запечатлели самца кабарги. Видео сняла государственный инспектор Людмила Иванова, сообщили в БУ «Бурприрода».

 
По словам госинспектора, ещё 10 лет назад кабарга практически не встречалась, её чуть не истребили. Сейчас ситуация намного лучше. Можно насчитать до 10 троп (следов) за один поход на источники.

Кабаргу истребляют браконьеры из-за мускусной железы.

Но за последние годы численность кабарги стало значительно больше. Всё-таки особый режим природоохраны в заказниках Бурятии даёт свои результаты, отметили в «Бурприроде».

Кабарга - небольшое парнокопытное оленевидное животное. Латинское название происходит от древнегреческого слова, которое переводится как «несущий мускус».

По данным мониторинга Бурприроднадзора, в 2022 году численность кабарги в Бурятии составляет 56 243 особи.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Джергинском заповеднике инспекторы сняли на видео норку, нёсшую в зубах добычу – налима.

дикие животные

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