 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 марта

17 марта

Популярное

В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку

В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку
Общество,  Фото:Джергинский заповедник
Норка бросила добычу при виде госинспекторов

В Джергинском заповеднике в Бурятии норка испугалась государственных инспекторов, которые проводили рейд. Зверька заметили на льду реки Баргузин у озера Балан-Тамур.

Норка несла в зубах свою добычу – рыбу. Налим оказался довольно крупным – размером почти с саму норку.

Заметив людей, норка какое-то время удирала от инспекторов, но затем бросила рыбу и убежала прочь. Видео опубликовали на странице заповедника в соцсети.



В комментариях подписчики стали задавать вопросы, почему инспекторы спугнули животное. Но в заповеднике уверили: во-первых, они не пугали зверька, а во-вторых, норка потом вернулась за добычей.

- При проведении рейда на пути встречаются животные, инспекторы едут дальше, животный мир также дальше живёт в своём мире, - прокомментировали в заповеднике.

Справка:

Государственный природный заповедник «Джергинский» находится в Курумканском районе. Основан в 1992 году на базе существовавшего с 1974 года государственного комплексного заказника «Джергинский».

Расположен в верховьях реки Баргузин на стыке трёх крупных горных массивов —Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов.

В заповеднике выявлено более 650 видов сосудистых растений, 29 видов редких и эндемичных растений, отмечен 201 вид позвоночных животных: рыб — шесть видов, земноводных — три, пресмыкающихся — четыре, птиц — 145, млекопитающих — 43.

В заповеднике обитают лось, кабарга, изюбрь, кабан, сибирская косуля, редко — северный олень.


дикие животные заповедник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку
В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку
Общество, 18.03.2022
Норка бросила добычу при виде госинспекторов
В Бурятии назвали лучшие суды
В Бурятии назвали лучшие суды
Общество, 18.03.2022
Также определили лучших судей республики по итогам года
Полиция проводит рейды на льду Байкала
Полиция проводит рейды на льду Байкала
Общество, 18.03.2022
Полиция призывает туристов не проезжать на машинах по льду Байкала вне переправы
В улан-удэнской колонии отметили День цветных карандашей
В улан-удэнской колонии отметили День цветных карандашей
Общество, 18.03.2022
Осуждённые стали участниками конкурса карандашных рисунков
В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка
В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка
Общество, 18.03.2022
Заявления на заготовку древесины уже принимают
В начале следующей недели в Бурятии потеплеет
В начале следующей недели в Бурятии потеплеет
Общество, 18.03.2022
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Монголия празднует 101-летие создания Вооружённых Сил страны
Монголия празднует 101-летие создания Вооружённых Сил страны
Общество, 18.03.2022
Также отмечается День монгольского солдата
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 18.03.2022
Ханда Занаевна Жалсанова всю жизнь проработала медсестрой
В Бурятии объяснили решение сохранить масочный режим
В Бурятии объяснили решение сохранить масочный режим
Общество, 18.03.2022
Республика пока не спешит следовать опыту других регионов, отменивших маски
В Бурятии во дворах появятся зоны тихого отдыха и велосипедные трассы
В Бурятии во дворах появятся зоны тихого отдыха и велосипедные трассы
Общество, 18.03.2022
Дворы Бурятии благоустроят по четырём типовым проектам
В Иркутской области продавец вернула пенсионерке потерянные 4 тысячи долларов
В Иркутской области продавец вернула пенсионерке потерянные 4 тысячи долларов
Общество, 18.03.2022
Бабушка, не веря, что деньги найдут, даже не обращалась в полицию
Житель Бурятии отметил 90-летие
Житель Бурятии отметил 90-летие
Общество, 18.03.2022
Будаханда Бабуевич Бабуев имеет значок ударника коммунистического труда
В Бурятии прибыли два беженца из ЛНР и ДНР
В Бурятии прибыли два беженца из ЛНР и ДНР
Общество, 18.03.2022
Люди приехали в республику самостоятельно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^