В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку









В комментариях подписчики стали задавать вопросы, почему инспекторы спугнули животное. Но в заповеднике уверили: во-первых, они не пугали зверька, а во-вторых, норка потом вернулась за добычей.



- При проведении рейда на пути встречаются животные, инспекторы едут дальше, животный мир также дальше живёт в своём мире, - прокомментировали в заповеднике.



Справка:



Государственный природный заповедник «Джергинский» находится в Курумканском районе. Основан в 1992 году на базе существовавшего с 1974 года государственного комплексного заказника «Джергинский».



Расположен в верховьях реки Баргузин на стыке трёх крупных горных массивов —Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов.



В заповеднике выявлено более 650 видов сосудистых растений, 29 видов редких и эндемичных растений, отмечен 201 вид позвоночных животных: рыб — шесть видов, земноводных — три, пресмыкающихся — четыре, птиц — 145, млекопитающих — 43.



В заповеднике обитают лось, кабарга, изюбрь, кабан, сибирская косуля, редко — северный олень.







В Джергинском заповеднике в Бурятии норка испугалась государственных инспекторов, которые проводили рейд. Зверька заметили на льду реки Баргузин у озера Балан-Тамур.Норка несла в зубах свою добычу – рыбу. Налим оказался довольно крупным – размером почти с саму норку.Заметив людей, норка какое-то время удирала от инспекторов, но затем бросила рыбу и убежала прочь. Видео опубликовали на странице заповедника в соцсети.