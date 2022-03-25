В школах Бурятии отменят закрепление отдельных кабинетов за классами

Роспотребнадзор отменил ограничения для школ, связанные с COVID-19



Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах. Теперь можно заниматься в разных кабинетах и начинать уроки в одно время. О послаблениях говорится в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора России.



Так, отменено правило, по которому за каждым классом должен быть закреплён определённый кабинет, а контакты между классами должны минимизироваться.



На экзаменах больше не нужно будет рассаживаться «зигзагом» через 1,5 метра.



Контактным школьникам для возвращения в школу справка от врача не нужна (переболевшим по-прежнему понадобится).



Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе (например, линейки).



Загрузка летних лагерей в школах увеличена до 100%. Персонал будут тестировать на COVID-19 перед началом смены, а каждую неделю больше не нужно.



При этом сохранились требования о генеральных уборках, уборке с применением дезсредств, проветриваним, ношении масок персоналом пищеблоков.



Роспотребнадзор снова разрешил посещать социальные организации для детей лицам, не связанным с их деятельностью, если они будут в маске и со справкой о прививке или недавно перенесённой коронавирусной инфекции.



Когда послабления введут в школах Бурятии, неизвестно. В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора «Байкал-Daily» сообщили, что комментарий по этому поводу готовится.

