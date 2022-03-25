Роспотребнадзор отменил ограничения для школ, связанные с COVID-19
Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах. Теперь можно заниматься в разных кабинетах и начинать уроки в одно время. О послаблениях говорится в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора России.
Так, отменено правило, по которому за каждым классом должен быть закреплён определённый кабинет, а контакты между классами должны минимизироваться.
На экзаменах больше не нужно будет рассаживаться «зигзагом» через 1,5 метра.
Контактным школьникам для возвращения в школу справка от врача не нужна (переболевшим по-прежнему понадобится).
Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе (например, линейки).
Загрузка летних лагерей в школах увеличена до 100%. Персонал будут тестировать на COVID-19 перед началом смены, а каждую неделю больше не нужно.
При этом сохранились требования о генеральных уборках, уборке с применением дезсредств, проветриваним, ношении масок персоналом пищеблоков.
Роспотребнадзор снова разрешил посещать социальные организации для детей лицам, не связанным с их деятельностью, если они будут в маске и со справкой о прививке или недавно перенесённой коронавирусной инфекции.
Когда послабления введут в школах Бурятии, неизвестно. В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора «Байкал-Daily» сообщили, что комментарий по этому поводу готовится.
В школах Бурятии отменят закрепление отдельных кабинетов за классами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда
Девочка проехала свою остановку, но её выручил водитель
Каждый детсад рассчитан почти на 300 детей
Режим ограничения действует до 1 апреля
Дети учатся дома, но не из-за коронавируса
Улан-Удэ присоединится к участию в международной акции «Час земли»
В зону подтопления могут попасть 1200 домов
У пары отличный аппетит
Мешочки-обереги передали военнослужащим - участникам спецоперации на Украине
Запланированы технические работы
Принимаются заявки на весеннюю охоту
Затонувший автомобиль лежал на глубине более 80 метров
За обман своих подчинённых мужчина выплатит штраф 1 млн рублей
В республике оформлено почти 100 прав на гаражи
Психологи диспансера 24 часа в сутки готовы помочь справиться с волнением