 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В школах Бурятии отменят закрепление отдельных кабинетов за классами

В школах Бурятии отменят закрепление отдельных кабинетов за классами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор отменил ограничения для школ, связанные с COVID-19

Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах. Теперь можно заниматься в разных кабинетах и начинать уроки в одно время. О послаблениях говорится в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора России.

Так, отменено правило, по которому за каждым классом должен быть закреплён определённый кабинет, а контакты между классами должны минимизироваться.

На экзаменах больше не нужно будет рассаживаться «зигзагом» через 1,5 метра.

Контактным школьникам для возвращения в школу справка от врача не нужна (переболевшим по-прежнему понадобится).

Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе (например, линейки).

Загрузка летних лагерей в школах увеличена до 100%. Персонал будут тестировать на COVID-19 перед началом смены, а каждую неделю больше не нужно.

При этом сохранились требования о генеральных уборках, уборке с применением дезсредств, проветриваним, ношении масок персоналом пищеблоков.

Роспотребнадзор снова разрешил посещать социальные организации для детей лицам, не связанным с их деятельностью, если они будут в маске и со справкой о прививке или недавно перенесённой коронавирусной инфекции.

Когда послабления введут в школах Бурятии, неизвестно. В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора «Байкал-Daily» сообщили, что комментарий по этому поводу готовится. 
школа коронавирус профилактика Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

28 марта на Байкале закроется ледовая переправа на Ольхон
28 марта на Байкале закроется ледовая переправа на Ольхон
Общество, 25.03.2022
Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда
В Улан-Удэ мать поблагодарила отзывчивого маршрутчика
В Улан-Удэ мать поблагодарила отзывчивого маршрутчика
Общество, 25.03.2022
Девочка проехала свою остановку, но её выручил водитель
В Улан-Удэ построили два новых детсада
В Улан-Удэ построили два новых детсада
Общество, 25.03.2022
Каждый детсад рассчитан почти на 300 детей
В Бурятии одна школа продолжает обучение на дистанте
В Бурятии одна школа продолжает обучение на дистанте
Общество, 25.03.2022
Дети учатся дома, но не из-за коронавируса
В центре Улан-Удэ выключат подсветку на час
В центре Улан-Удэ выключат подсветку на час
Общество, 25.03.2022
Улан-Удэ присоединится к участию в международной акции «Час земли»
В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку
В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку
Общество, 25.03.2022
В зону подтопления могут попасть 1200 домов
В Бурятии дети-сироты изготовили обереги для российских солдат и офицеров
В Бурятии дети-сироты изготовили обереги для российских солдат и офицеров
Общество, 25.03.2022
Мешочки-обереги передали военнослужащим - участникам спецоперации на Украине
В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя
В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя
Общество, 25.03.2022
Принимаются заявки на весеннюю охоту
Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад
Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад
Общество, 25.03.2022
Затонувший автомобиль лежал на глубине более 80 метров
В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
Общество, 25.03.2022
За обман своих подчинённых мужчина выплатит штраф 1 млн рублей
Жители Бурятии активно пользуются «гаражной амнистией»
Жители Бурятии активно пользуются «гаражной амнистией»
Общество, 25.03.2022
В республике оформлено почти 100 прав на гаражи
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
Общество, 25.03.2022
Психологи диспансера 24 часа в сутки готовы помочь справиться с волнением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^