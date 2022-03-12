Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек



Суточный прирост составил 338 больных с лабораторным подтверждением. Этот показатель незначительно снизился. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сообщалось о 339 больных, до этого – 341. При этом в начале недели ежедневно было более 600 новых заражённых, а в конце прошлой недели – более 700.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 315 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2915 человек, в том числе за прошедшие сутки скончались шесть больных – все старше 65 лет.



Выздоровели от COVID-19 – 103 405, в том числе 781 человек за прошедшие сутки, дополнительно снято с наблюдения - 518.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 917 коек: занято – 618, свободно – 299 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,4%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3074 человека.



В стационарах получают лечение 618 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 73 пациента. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65 – 20).



Всего первично привито 496 491 человек (69,0 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 470 064 человек (65,3 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 147 369 человек, завершили - 132 033.





По данным управления Роспотребнадзора на утро 12 марта в Бурятии зарегистрированослучаев заражения COVID-19. Из них 45% (58 276) приходится на жителей Улан-Удэ.