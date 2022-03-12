 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек

Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ежесуточная заболеваемость продолжает снижаться

По данным управления Роспотребнадзора на утро 12 марта в Бурятии зарегистрировано 130 778 случаев заражения COVID-19. Из них 45% (58 276) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
Суточный прирост составил 338 больных с лабораторным подтверждением. Этот показатель незначительно снизился. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сообщалось о 339 больных, до этого – 341. При этом в начале недели ежедневно было более 600 новых заражённых, а в конце прошлой недели – более 700.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 315 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
 
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2915 человек, в том числе за прошедшие сутки скончались шесть больных – все старше 65 лет.

Выздоровели от COVID-19 – 103 405, в том числе 781 человек за прошедшие сутки, дополнительно снято с наблюдения - 518.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 917 коек: занято – 618, свободно – 299 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,4%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3074 человека.

В стационарах получают лечение 618 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 73 пациента. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65 – 20).

Всего первично привито 496 491 человек (69,0 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 470 064 человек (65,3 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 147 369 человек, завершили - 132 033.

коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек
Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек
Общество, 12.03.2022
Ежесуточная заболеваемость продолжает снижаться 
Бурятский театр начнёт гастроли по районам
Бурятский театр начнёт гастроли по районам
Общество, 12.03.2022
Увидеть балет и концерт смогут жители Баунтовского и Еравнинского районов
Дороги Улан-Удэ расчищают от мартовского снега
Дороги Улан-Удэ расчищают от мартовского снега
Общество, 12.03.2022
На городских улицах работает снегоуборочная техника 
В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
Общество, 12.03.2022
Жителей республики зовут поучаствовать в конкурсах акции «Марш парков»
Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций
Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций
Общество, 12.03.2022
Новые меры предусматривают, в том числе, налоговые льготы
Глава Бурятии опубликовал последний пост в Instagram
Глава Бурятии опубликовал последний пост в Instagram
Общество, 12.03.2022
«Цинизм и двуличие безграничные», - высказался руководитель региона 
В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО
В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО
Общество, 12.03.2022
На совещании обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров
В Бурятии состоится закрытие ночной хоккейной лиги
В Бурятии состоится закрытие ночной хоккейной лиги
Общество, 12.03.2022
В финальном матче сыграют «Дорожник» и «Союз»
В Бурятии температура опускалась до -33
В Бурятии температура опускалась до -33
Общество, 12.03.2022
В республике местами снегопады 
На чемпионат России по тайскому боксу в Улан-Удэ сделают свободный вход
На чемпионат России по тайскому боксу в Улан-Удэ сделают свободный вход
Общество, 11.03.2022
После соревнований будет проведён чемпионат республики
На Байкале пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
На Байкале пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, 11.03.2022
На Ольхоне соберутся ходоки из Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов
В Улан-Удэ открылась выставка «Другой мир»
В Улан-Удэ открылась выставка «Другой мир»
Общество, 11.03.2022
Работы Баира Савельева объединили «зураг» и бурятский юмор
В Селенгинском районе Бурятии ветерана поздравили с 90-летием
В Селенгинском районе Бурятии ветерана поздравили с 90-летием
Общество, 11.03.2022
Нина Жигжитова – участница трудового фронта
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Общество, 11.03.2022
Такая награда вручается в муниципальном конкурсе впервые

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^