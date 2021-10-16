На Первом канале расскажут о феномене Итигэлова





Всех любителей таинственного и непознанного Максим Галкин приглашает к телеэкранам в субботу вечером. Участники программы расскажут невероятные истории, свидетелями которых им довелось стать.



Справка:



Двенадцатый иерарх российского буддизма - Пандито Хамбо Лама Даши-Доржо Итигэлов - в 1927 году в возрасте 75 лет был захоронен учениками. В 2002 году его саркофаг был изъят с места захоронения. Хотя тело находилось в земле 75 лет, оно практически не подверглось тлению. Буддисты считают, что лама достиг постижения пустоты — великой реальности всех явлений. Нетленное тело стало одной из святынь буддизма. В конце 2008 года для хранения святыни в Иволгинском дацане возведён специальный дворец — Этигэл-дуган.











Возрастное ограничение: 16+





16 и 30 октября на Первом канале в эфир выйдет передача «Сегодня вечером», темой которой станет «Реальность на грани мистики: свидетели невозможного». Ведущий Максим Галкин вместе с уроженкой республики Янжимой Васильевой расскажут о феномене XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржоо Итигэлова.- Мы как-то в рамках нашей программы обсуждали таинственное и непознанное. Мы решили продолжить эту тему, высветить те таинственные уголки нашей Земли, которые таят загадку, - говорит в анонсе шоу Максим Галкин.Также гостем передачи станет политик Ирина Хакамада. Она расскажет о посещении Иволгинского дацана.- Я получила приглашение посетить перевоплощение ламы Итигэлова. Ну, я вошла, увидела наверху стеклянную загородку, и за ней вот эту фигуру. Меня начало заворачивать в какую-то воронку и приподнимать, - приводятся в анонсе слова Ирины Хакамады.