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На Первом канале расскажут о феномене Итигэлова

На Первом канале расскажут о феномене Итигэлова
Общество,  Фото:screenshot
Передачу «Сегодня вечером» разделят на два выпуска

16 и 30 октября на Первом канале в эфир выйдет передача «Сегодня вечером» (16+), темой которой станет «Реальность на грани мистики: свидетели невозможного». Ведущий Максим Галкин вместе с уроженкой республики Янжимой Васильевой расскажут о феномене XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржоо Итигэлова.

- Мы как-то в рамках нашей программы обсуждали таинственное и непознанное. Мы решили продолжить эту тему, высветить те таинственные уголки нашей Земли, которые таят загадку, - говорит в анонсе шоу Максим Галкин.

Также гостем передачи станет политик Ирина Хакамада. Она расскажет о посещении Иволгинского дацана.

- Я получила приглашение посетить перевоплощение ламы Итигэлова. Ну, я вошла, увидела наверху стеклянную загородку, и за ней вот эту фигуру. Меня начало заворачивать в какую-то воронку и приподнимать, - приводятся в анонсе слова Ирины Хакамады.

Всех любителей таинственного и непознанного Максим Галкин приглашает к телеэкранам в субботу вечером. Участники программы расскажут невероятные истории, свидетелями которых им довелось стать. 

Справка:

Двенадцатый иерарх российского буддизма - Пандито Хамбо Лама Даши-Доржо Итигэлов - в 1927 году в возрасте 75 лет был захоронен учениками. В 2002 году его саркофаг был изъят с места захоронения. Хотя тело находилось в земле 75 лет, оно практически не подверглось тлению. Буддисты считают, что лама достиг постижения пустоты — великой реальности всех явлений. Нетленное тело стало одной из святынь буддизма. В конце 2008 года для хранения святыни в Иволгинском дацане возведён специальный дворец — Этигэл-дуган.





Возрастное ограничение: 16+

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