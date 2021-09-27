Картину из музея Бурятии покажут в «Манеже»

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Она нарисована знаменитым русским художником



В ноябре в Санкт-Петербурге откроется новая выставка «Покой и радость» (6+) в ЦВЗ «Манеж». Проект будет посвящён творчеству русских художников.



- На экспозиции не будет баталий, душераздирающих драм, пылких страстей, обострённых эмоций, пугающего мистицизма. Это идиллическое повествование об искусстве, которое не вступило в эпоху тотальной трансформации, — отметил куратор выставки, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семён Михайловский.



Гости увидят работы Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Михаила Нестерова, Виктора Борисова-Мусатова и других мастеров из коллекций 30 музеев России и зарубежья.



Национальный музей Бурятии представит портрет Е.А. Столыпиной знаменитого русского художника, талантливого портретиста Петра Захарова-Чеченца.



- Пётр Захарович написал портрет Екатерины Столыпиной в 1840-е годы. Он изобразил девушку сидящей вполоборота к зрителю. Она одета в струящуюся белую накидку с наброшенным на волосы капюшоном. В руках у неё небольшой букет цветов. В качестве фона автор выбрал степной пейзаж — он подчеркнул романтичный облик девушки, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Этот портрет долго числился в каталогах как «Портрет В.А. Гольцевой» с авторством неизвестного художника. Но в 2018 году искусствовед Меда Шахбиева обратилась в музей Бурятии с просьбой показать ей фотографию этой работы. Дело в том, что в государственных фондах она нашла литографию из музея-заповедника Дмитровский Кремль с похожей героиней. Героиню литографии называли Екатериной Столыпиной, и сама работа была подписана Петром Захаровым-Чеченцем. После сравнения двух портретов обнаружилось, что они идентичны. Так зрители узнали, что романтичная девушка — одна из дочерей Аркадия Столыпина, и что написал эту картину выдающийся художник XIX века.

