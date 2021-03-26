В Бурятии проверяют реконструкцию моста к обсерватории

Мост стоит на дороге к обсерватории



В Тункинской долине Бурятии демонтируют деревянный мостовой переход, который находится на 2 км региональной автомобильной дороги, идущей от села Тунка до площадки солнечного телескопа в обсерватории «Бадары».



Проектом предусматривается демонтаж существующего деревянного мостового перехода и реконструкция. Она включает сооружение новых опор, монтаж балок пролетных строений с устройством мостового полотна, устройство подходов к мосту, устройство пешеходных тротуаров и наружного освещения в пределах реконструируемого участка.



В настоящее время, с 24 марта по 6 апреля, проводится проверка работ по устройству опор моста, сообщили в Госстройжилнадзоре.

