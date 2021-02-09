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В Бурятии продолжает снижаться заболеваемость COVID-19

В Бурятии продолжает снижаться заболеваемость COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили 110 больных

По информации управления Роспотребнадзора на утро 9 февраля в Бурятии зарегистрировано 31 766 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 110 больных.

В республике отмечается снижение прироста больных. Так, накануне был выявлен 313 больной, 7 февраля +130, 6 февраля + 132.

54% (16 843) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 110 новых случаев COVID-19: 88 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2561 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 29 186 человек. За последние сутки выписались 102 человека.

В стационарах получают лечение 940 пациентов с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 663. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 33 пациента (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1532 койки, занято – 940, свободно – 592 койки. Занятость коечного фонда составляет 61,4%.
Амбулаторное лечение проходят 956 пациентов с COVID-19, наблюдается 462 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 684 человек, в том числе за последние сутки скончался один больной.

Как сообщал «Байкал-Daily», Жителей Бурятии просят не посещать обряд Дугжууба, который состоится 10 февраля.

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