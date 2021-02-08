Жителей Бурятии просят не посещать обряд Дугжууба

Рекомендуется молиться из дома
В пятницу было проведено совещание со всеми буддийскими организациями Улан-Удэ. И всего в городе будет организовано 13 ритуальных костров. Пожилых граждан просят не приходить на обряд, молиться дома. Также жителям Улан-Удэ порекомендовали оставлять тесто, салфетки в специально отведённых для этого местах около дацанов с утра до 18.00, а на самом костре не присутствовать. Прямая трансляция обряда Дугжууба состоится 10 февраля в 18.00 на телеканале «Тивиком».
Помимо этого, все необходимые молебны можно заказать через интернет – ознакомиться с предстоящими хуралами в соцсетях и затем договориться об их заказе через мессенджеры.
- Например, Иволгинский дацан во всех социальных сетях, мессенджерах каждые три дня выставляет информацию по предстоящим хуралам, - сообщил Доржи Бадмацыренов, зампредседателя Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрация главы и правительства республики.
- Мы каждый год призывали всех жителей посетить молебен, помолиться, оставить всё негативное. В сложившейся ситуации в этом году мы вынуждены обратиться ко всем жителям, чтобы они оставались дома, молились из дома. В возрасте 65 и старше - не посещать молебны, детям также не рекомендуется посещать молебны, - отметил Тубдэн лама, пресс-секретарь Буддийской традиционной Сангхи России.
Буддийская Традиционная Сангха настоятельно рекомендует оставаться дома, молиться и следить за происходящим с помощью прямой трансляции. Также Тубдэн лама объяснил, что салфетки и тесто необязательно кидать в костёр.
- В основной костёр ничего нельзя кидать. Будет отдельно второй костёр, туда можно будет возлагать салфетки, тесто в течение дня. Вообще, по традиции, эти салфетки, тесто можно даже не бросать. Просто мысленно подумать, когда молебен проходит: «всё моё негативное, плохое сгорает в огне. Всё плохое уходит в этом году, и чистым я перейду в следующий год». Тогда ваша мысль, как энергия, будет услышана божествами, и всё очистит. Мысленное очищение. Разницы нету, на каком расстоянии ты молишься. Если мотивация сильная есть, можно на расстоянии молиться, поэтому необязательно приходить, - рассказал лама.
12 февраля в 6 утра состоится молебен «Цедор Лхамо». В Сангхе посоветовали воздержаться от посещения хурала, молиться также дома. Трансляция молебна состоится на каналах «Россия 24» (телекомпания ГТРК «Бурятия») и «Тивиком».
Жителей Бурятии просят не посещать обряд Дугжууба
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.
Автомобилистка ехала на «аварийках»
Рекомендуется молиться из дома
О возможностях электронного сервиса рассказали работникам турфирмы
Мужчину нашли на животноводческой стоянке
Мужчина обратился в суд
Пользователи отметили, что треск льда похож на перестрелки из бластеров в фильмах
Изменения в закон вступили в силу сегодня
Автомобилистам напомнили, что им нельзя садиться за руль
Он взял у бизнесмена 1,4 млн. рублей за покровительство
Городские коммунальные службы будут сами добывать щебень для дорог
Пожилой мужчина догнал вора
Оксана Немакина была представлена правительству сегодня
Девочке вручили подарки
Он проработал тренером более 20 лет