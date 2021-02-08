Жителей Бурятии просят не посещать обряд Дугжууба

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Рекомендуется молиться из дома



В пятницу было проведено совещание со всеми буддийскими организациями Улан-Удэ. И всего в городе будет организовано 13 ритуальных костров. Пожилых граждан просят не приходить на обряд, молиться дома. Также жителям Улан-Удэ порекомендовали оставлять тесто, салфетки в специально отведённых для этого местах около дацанов с утра до 18.00, а на самом костре не присутствовать. Прямая трансляция обряда Дугжууба состоится 10 февраля в 18.00 на телеканале «Тивиком».



Помимо этого, все необходимые молебны можно заказать через интернет – ознакомиться с предстоящими хуралами в соцсетях и затем договориться об их заказе через мессенджеры.



- Например, Иволгинский дацан во всех социальных сетях, мессенджерах каждые три дня выставляет информацию по предстоящим хуралам, - сообщил Доржи Бадмацыренов, зампредседателя Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрация главы и правительства республики.



- Мы каждый год призывали всех жителей посетить молебен, помолиться, оставить всё негативное. В сложившейся ситуации в этом году мы вынуждены обратиться ко всем жителям, чтобы они оставались дома, молились из дома. В возрасте 65 и старше - не посещать молебны, детям также не рекомендуется посещать молебны, - отметил Тубдэн лама, пресс-секретарь Буддийской традиционной Сангхи России.



Буддийская Традиционная Сангха настоятельно рекомендует оставаться дома, молиться и следить за происходящим с помощью прямой трансляции. Также Тубдэн лама объяснил, что салфетки и тесто необязательно кидать в костёр.



- В основной костёр ничего нельзя кидать. Будет отдельно второй костёр, туда можно будет возлагать салфетки, тесто в течение дня. Вообще, по традиции, эти салфетки, тесто можно даже не бросать. Просто мысленно подумать, когда молебен проходит: «всё моё негативное, плохое сгорает в огне. Всё плохое уходит в этом году, и чистым я перейду в следующий год». Тогда ваша мысль, как энергия, будет услышана божествами, и всё очистит. Мысленное очищение. Разницы нету, на каком расстоянии ты молишься. Если мотивация сильная есть, можно на расстоянии молиться, поэтому необязательно приходить, - рассказал лама.



12 февраля в 6 утра состоится молебен «Цедор Лхамо». В Сангхе посоветовали воздержаться от посещения хурала, молиться также дома. Трансляция молебна состоится на каналах «Россия 24» (телекомпания ГТРК «Бурятия») и «Тивиком».

