 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

Улан-удэнцев приглашают к эвенкийской Матушке-Зиме

Улан-удэнцев приглашают к эвенкийской Матушке-Зиме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки

В эти выходные, 30 и 31 января, с 12.00 до 17.00 Этнографический музей приглашает детей и их родителей на встречу со сказочными персонажами. Улан-удэнцев будет ждать в эвенкийском комплексе музея Тугени-энёкан, эвенкийская Матушка-Зима.

- Когда наступает зима, это Тугени-энёкан укутывает снежным покровом тайгу и всю землю. Матушка-Зима очень любит детей, ловких и умелых. Она стелет на земле теплую и пушистую оленью шкуру и играет с малышами. У Матушки-Зимы всегда с собой волшебный мешочек с гостинцами для детей. К нам в музей Тугени-энёкан приедет со своими помощниками, которые будут помогать в играх с детьми. Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки, будет угощать всех гостей сваренным в котле волшебным таёжным чаем, - сообщили в Этнографическом музее.


этнографический музей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 10 февраля
Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 10 февраля
Общество, 29.01.2021
После молебна будут разведены ритуальные костры
В Чите 31 января пройдут спортивные состязания для всех желающих
В Чите 31 января пройдут спортивные состязания для всех желающих
Общество, 29.01.2021
Также в воскресенье будет действовать акция «Бесплатный прокат»
Улан-удэнцев приглашают к эвенкийской Матушке-Зиме
Улан-удэнцев приглашают к эвенкийской Матушке-Зиме
Общество, 29.01.2021
Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки
Бурятия в лидерах по числу любителей «травки»
Бурятия в лидерах по числу любителей «травки»
Общество, 29.01.2021
В целом по России отмечается снижение потребления марихуаны, но не в Бурятии
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 29.01.2021
В Улан-Удэ утром порывы ветра достигали 17 м/с
В Кабанском районе Бурятии проведут конкурс «Мой Белый месяц»
В Кабанском районе Бурятии проведут конкурс «Мой Белый месяц»
Общество, 28.01.2021
Победителей наградят денежными призами
К 240-летию Агинского реализуется проект «Агинское – мой посёлок!»
К 240-летию Агинского реализуется проект «Агинское – мой посёлок!»
Общество, 28.01.2021
В его рамках стартовал литературный конкурс для школьников
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
Общество, 28.01.2021
Началась регистрация на соревнования «Стройкомплекс БАМ Russialoppet»
В Иволгинском районе Бурятии выберут лучшие «голоса»
В Иволгинском районе Бурятии выберут лучшие «голоса»
Общество, 28.01.2021
Конкурс эстрадных исполнителей пройдёт в 2 этапа
В Иркутской области создадут природную «фотозону» с обитателями тайги
В Иркутской области создадут природную «фотозону» с обитателями тайги
Общество, 28.01.2021
За дикими животными можно будет понаблюдать в их естественной среде обитания
В Иркутской области восстанавливают церковь 18-го века
В Иркутской области восстанавливают церковь 18-го века
Общество, 28.01.2021
Участвовать в реконструкции одного из самых старых каменных храмов приглашают добровольцев
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс педагогов
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс педагогов
Общество, 28.01.2021
Заявки принимаются до полудня 10 февраля
В Иркутске демонтируют ледовый городок
В Иркутске демонтируют ледовый городок
Общество, 28.01.2021
Работы завершат до 15 февраля
Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе
Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе
Общество, 28.01.2021
Работы принимаются от учащихся Советского района
Забайкальский борец получил путёвку на первенство России
Забайкальский борец получил путёвку на первенство России
Общество, 28.01.2021
Спортсмен стал серебряным призёром первенства ДФО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^