Улан-удэнцев приглашают к эвенкийской Матушке-Зиме

Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки



В эти выходные, 30 и 31 января, с 12.00 до 17.00 Этнографический музей приглашает детей и их родителей на встречу со сказочными персонажами. Улан-удэнцев будет ждать в эвенкийском комплексе музея Тугени-энёкан, эвенкийская Матушка-Зима.



- Когда наступает зима, это Тугени-энёкан укутывает снежным покровом тайгу и всю землю. Матушка-Зима очень любит детей, ловких и умелых. Она стелет на земле теплую и пушистую оленью шкуру и играет с малышами. У Матушки-Зимы всегда с собой волшебный мешочек с гостинцами для детей. К нам в музей Тугени-энёкан приедет со своими помощниками, которые будут помогать в играх с детьми. Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки, будет угощать всех гостей сваренным в котле волшебным таёжным чаем, - сообщили в Этнографическом музее.





