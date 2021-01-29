Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки
В эти выходные, 30 и 31 января, с 12.00 до 17.00 Этнографический музей приглашает детей и их родителей на встречу со сказочными персонажами. Улан-удэнцев будет ждать в эвенкийском комплексе музея Тугени-энёкан, эвенкийская Матушка-Зима.
- Когда наступает зима, это Тугени-энёкан укутывает снежным покровом тайгу и всю землю. Матушка-Зима очень любит детей, ловких и умелых. Она стелет на земле теплую и пушистую оленью шкуру и играет с малышами. У Матушки-Зимы всегда с собой волшебный мешочек с гостинцами для детей. К нам в музей Тугени-энёкан приедет со своими помощниками, которые будут помогать в играх с детьми. Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки, будет угощать всех гостей сваренным в котле волшебным таёжным чаем, - сообщили в Этнографическом музее.
Улан-удэнцев приглашают к эвенкийской Матушке-Зиме
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Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки
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