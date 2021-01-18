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В Улан-Удэ откроется выставка рисунков в жанре «палеоарт»

В Улан-Удэ откроется выставка рисунков в жанре «палеоарт»
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
Изображения представителей доисторической фауны дополнены ископаемыми находками

20 января в Улан-Удэ музей природы Бурятии совместно с музеем Бурятского научного центра открывает выставку авторских зарисовок Сергея Дмитриева «Палеонтологические пейзажи». Это необычные картины с изображениями обитателей древнего мира, дополненные ископаемыми находками из фондов музея.

Автор выставки, уроженец Тарбагатайского района, со школьной скамьи увлекался рисованием, биологией и географией. Детская мечта и огромное желание познать мир вдохновили его на велопутешествие из Улан- Удэ до Алма-Аты. Затем следовал переезд в Литву и новые путешествия. Будучи уже взрослым, вернувшись домой, изучал природу родного края, находил кости древних вымерших животных.

Свои находки – окаменелые кости мамонтов, носорогов и их современников, Сергей, как правило, оставляет на месте. Зарисовывает саму окаменелость, геологические слои, в которых она залегала и окружающий пейзаж. А потом «поселяет в этот пейзаж» животных, оставивших в земле следы пребывания.

- Жанр его рисунка очень необычен, он сочетает реальность и фантазию, наблюдения за природой и то, что называется paleoart — художественную реконструкцию былых обитателей нашей планеты. На выставке можно узнать много интересного про древних обитателей нашего региона, а творения автора погрузят вас в загадочный мир прошлого, - сообщает пресс-служба нацмузея Бурятии.

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выставка Бурятия палеонтология природа музей
 
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