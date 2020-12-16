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В Бурятии началась вакцинация групп риска

В Бурятии началась вакцинация групп риска
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцину получают медики, непосредственно работающие с пациентами с COVID-19

Бурятия получила 400 доз вакцины от COVID-19, которых хватит на прививки для 200 человек. Её получат медики, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19.

- Вакцинация началась. 400 доз – это 200 человек. Потому что вакцина гамалеевская «Спутник», она ставится два раза: первая и потом через 21 день вторая. Она двухкомпонентная. Поэтому 400 доз – это на 200 человек. В первую очередь мы вакцинируем наших медицинских работников, которые находятся в зоне риска. Потом это будут работники образования и социальных служб. И дальше – все остальные. У нас готовность есть, мы закупили холодильные камеры. Гамалеевская вакцина требует, чтобы хранение и перевозка велись при температуре минус 18 градусов, не выше. Мы подготовились, у нас 27 точек вакцинации по республике подготовлено. И по мере поступления будем эту вакцинацию проводить уже всем. Так что готовы, процесс уже начался, - пояснял глава Бурятии Алексей Цыденов во время своего недавнего прямого эфира.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 15 декабря, главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавируса отечественной вакциной.

О том, что первыми будут вакцинироваться люди, у которых работа имеет социальную значимость и большое количество контактов, врачи, учителя и социальные работники, сообщал РБК глава минздрава Михаил Мурашко. Также он рассказал, что массовая вакцинация начнется, когда завершатся клинические испытания у добровольцев из групп риска.

На первый этап вакцинации потребуется около часа, сообщают Вести.ру. Сначала вакцинируемый заполнит подробную анкету, затем пройдёт в кабинет терапевта, где у него измерят температуру, артериальное давление и узнают о состоянии на данный момент. Далее – сама прививка, и после нее около получаса ожидания в комнате отдыха под присмотром врачей. Следующий этап прививки - через 21 день, когда вакцинируемый придет вновь – поставить очередную прививку.

Существует ряд противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, повышенное артериальное давление, симптомы ОРВИ, аллергические реакции, несовместимые лекарственные препараты при вакцинации Гам-Ковид-Вак, которые принимает пациент.
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