Медики Бурятии продолжают вакцинироваться от COVID-19
Накануне главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак прошёл вакцинацию от коронавируса отечественной вакциной.
- В Бурятию в городскую больницу №5 поступила вторая партия вакцины от COVID-19. А первая вакцинация началась в октябре, и медицинские сотрудники РКБ имени Семашко успешно перенесли вакцинацию от коронавирусной инфекции, - сообщили в республиканской больнице.
Перед тем как пройти вакцинацию, необходимо заполнить анкету и пройти осмотр у врача-терапевта. На приёме доктор измерит артериальное давление и температуру.
Существует ряд противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, повышенное артериальное давление, симптомы ОРВИ, аллергические реакции, несовместимые лекарственные препараты при вакцинации Гам-Ковид-Вак, которые принимает пациент. Если противопоказаний нет, пациент направляется в процедурный кабинет для вакцинации. После инъекции пациенту следует соблюдать покой в течение 30 минут и находиться под наблюдением медиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», вторая партия вакцины от ковида поступила в Бурятию в начале декабря. Прививки поставят медикам, которые непосредственно работают с COVID-19. Вакцинацию пройдёт медицинский персонал ковидных госпиталей, лабораторий и амбулаторных центров.
Игорь Шпак возглавил республиканскую клиническую больницу в марте 2020 года.
Главврач больницы в Улан-Удэ сделал прививку от ковида
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