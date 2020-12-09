Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией
В этот день в селе Кабанск состоялась профилактическая акция «Скажи коррупции нет», сообщает МВД по Бурятии.
Сотрудники ОГИБДД совместно с сотрудниками отдела по работе с личным составом ОМВД России по Кабанскому району в центре села побеседовали с гражданами о том, чем опасны коррупционные проявления, какая ответственность предусмотрена за дачу и получение взятки, куда обращаться в случае её вымогательства.
Всем участникам мероприятия они вручили тематические листовки с контактными данными служб по борьбе с коррупционными преступлениями.
МВД Бурятии призывает сообщать о фактах коррупции по «телефону доверия»: 8(3012)292-292.
В Бурятии полиция провела акцию «Скажи коррупции нет»
Общество, Фото:
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