На Торейских озёрах в Забайкалье начался «взрыв» биоразнообразия

Общество, Фото: Даурский заповедник

С появлением воды произошли стремительные изменения в жизни птиц Даурского заповедника



Орнитологами Даурского заповедника на Торейских озерах в Забайкальском крае был проведён плановый осенний учёт водоплавающих и околоводных птиц. Учёт совпал с редким явлением – появлением «большой» воды после многолетней засухи.



Местные и перелётные утки и кулики моментально оценили изменения в обстановке и в считанные дни переселились на тихие, обильные кормами мелководья заповедных озер. Тореи лишь только-только начали наполняться, но уже сейчас они приютили десятки тысяч водоплавающих и околоводных птиц – теперь воздух буквально звенит от свиста крыльев новосёлов. В самой большой стае насчитали более 10 тысяч уток.



Во влажный период 90-х годов для учёта птиц на Торейских озерах, занимавших тогда около тысячи квадратных километров, требовалось несколько дней сложных орнитологических работ. В те времена здесь на пролёте останавливалось более миллиона журавлей, гусей, уток, чаек, куликов и других тесно связанных с водой птиц. Но в ходе многолетнего засушливого периода, когда Тореи почти полностью высохли, на водоёме наступил период затишья. В это время лишь на северной оконечности озера Барун-Торей в окрестностях села Кулусутай сохранялись питаемые подземными ключами небольшие пруды, где обитали водоплавающие птицы. Здесь орнитологи и продолжали их мониторинг.



В последние годы, в связи с увеличением количества осадков и появлением на Тореях дождевых «луж», занимающих порой десятки квадратных километров, зона учёта птиц значительно расширилась. Осенью 2020 года с приходом большой воды по реке Улдза – главной питающей озера – возродились обширные залитые водой плавни в дельте Улдзы, началось стремительное наполнение плоского дна озера Барун-Торей и, наконец, 25 сентября по протоке Уточи вода потекла из Барун-Торея в Зун-Торей.



- Торейские озера хорошо известны в мире не только потому, что они имеют огромное значение для сохранения орнитофауны планеты. Вторая не менее уникальная их особенность – пульсация и непрерывное изменение населения обитающих здесь пернатых, - объяснил заместитель директора по научной работе Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко. - На стадии высыхания изменения в экосистемах происходят относительно медленно. А вот наполнение озёр и соответственно изменения в жизни пернатых происходят значительно быстрее. Связано это с тем, что на плоском дне озёр вода даже в небольшом количестве быстро разливается по огромной территории. Именно это сейчас и происходит. За долгие годы засухи дно заросло травой. Грунт здесь сейчас буквально усыпан семенами этих растений, а это отличный корм не только для жаворонков, но и для уток. Весной мелководья быстро прогреются, а растительные остатки обеспечат обильный корм для различных водных беспозвоночных, которые быстро размножаются в таких условиях. Всё это – прекрасная кормовая база для рыб и птиц. В таких условиях буквально в течение одного года могут происходить невероятные по своим масштабам изменения в экосистеме озер и населении пернатых. Мы находимся в преддверии очередного «взрыва» биологического разнообразия Тореев, случающегося приблизительно раз в 30 лет.

