 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 октября

01 октября

Популярное

На Торейских озёрах в Забайкалье начался «взрыв» биоразнообразия

На Торейских озёрах в Забайкалье начался «взрыв» биоразнообразия
Общество,  Фото:Даурский заповедник
С появлением воды произошли стремительные изменения в жизни птиц Даурского заповедника

Орнитологами Даурского заповедника на Торейских озерах в Забайкальском крае был проведён плановый осенний учёт водоплавающих и околоводных птиц. Учёт совпал с редким явлением – появлением «большой» воды после многолетней засухи.

Местные и перелётные утки и кулики моментально оценили изменения в обстановке и в считанные дни переселились на тихие, обильные кормами мелководья заповедных озер. Тореи лишь только-только начали наполняться, но уже сейчас они приютили десятки тысяч водоплавающих и околоводных птиц – теперь воздух буквально звенит от свиста крыльев новосёлов. В самой большой стае насчитали более 10 тысяч уток.

Во влажный период 90-х годов для учёта птиц на Торейских озерах, занимавших тогда около тысячи квадратных километров, требовалось несколько дней сложных орнитологических работ. В те времена здесь на пролёте останавливалось более миллиона журавлей, гусей, уток, чаек, куликов и других тесно связанных с водой птиц. Но в ходе многолетнего засушливого периода, когда Тореи почти полностью высохли, на водоёме наступил период затишья. В это время лишь на северной оконечности озера Барун-Торей в окрестностях села Кулусутай сохранялись питаемые подземными ключами небольшие пруды, где обитали водоплавающие птицы. Здесь орнитологи и продолжали их мониторинг.

В последние годы, в связи с увеличением количества осадков и появлением на Тореях дождевых «луж», занимающих порой десятки квадратных километров, зона учёта птиц значительно расширилась. Осенью 2020 года с приходом большой воды по реке Улдза – главной питающей озера – возродились обширные залитые водой плавни в дельте Улдзы, началось стремительное наполнение плоского дна озера Барун-Торей и, наконец, 25 сентября по протоке Уточи вода потекла из Барун-Торея в Зун-Торей.

- Торейские озера хорошо известны в мире не только потому, что они имеют огромное значение для сохранения орнитофауны планеты. Вторая не менее уникальная их особенность – пульсация и непрерывное изменение населения обитающих здесь пернатых, - объяснил заместитель директора по научной работе Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко. - На стадии высыхания изменения в экосистемах происходят относительно медленно. А вот наполнение озёр и соответственно изменения в жизни пернатых происходят значительно быстрее. Связано это с тем, что на плоском дне озёр вода даже в небольшом количестве быстро разливается по огромной территории. Именно это сейчас и происходит. За долгие годы засухи дно заросло травой. Грунт здесь сейчас буквально усыпан семенами этих растений, а это отличный корм не только для жаворонков, но и для уток. Весной мелководья быстро прогреются, а растительные остатки обеспечат обильный корм для различных водных беспозвоночных, которые быстро размножаются в таких условиях. Всё это – прекрасная кормовая база для рыб и птиц. В таких условиях буквально в течение одного года могут происходить невероятные по своим масштабам изменения в экосистеме озер и населении пернатых. Мы находимся в преддверии очередного «взрыва» биологического разнообразия Тореев, случающегося приблизительно раз в 30 лет.
птицы орнитология озеро Забайкальский край экология заповедник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Торейских озёрах в Забайкалье начался «взрыв» биоразнообразия
На Торейских озёрах в Забайкалье начался «взрыв» биоразнообразия
Общество, 02.10.2020
С появлением воды произошли стремительные изменения в жизни птиц Даурского заповедника
В сёлах Хоринского района Бурятии помогли пенсионерам и инвалидам
В сёлах Хоринского района Бурятии помогли пенсионерам и инвалидам
Общество, 02.10.2020
Соцработники провели традиционную акцию ко Дню пожилых людей
В Иркутской области среди участников дня ходьбы разыграют призы
В Иркутской области среди участников дня ходьбы разыграют призы
Общество, 02.10.2020
Авторы выигравших фото получат подарочные сертификаты
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта на двух переездах
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта на двух переездах
Общество, 02.10.2020
На переездах в Горького и Силикатном 4 ночи будут вестись ремонтные работы
На главной площади Читы поселится Дед Мороз
На главной площади Читы поселится Дед Мороз
Общество, 02.10.2020
Также в новогоднем городке установят два катка и горку со 7 скатами
В Бурятии прошёл пушкинский фестиваль
В Бурятии прошёл пушкинский фестиваль
Общество, 02.10.2020
Подведены итоги фестиваля пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу…»
В Иркутске турнир по греко-римской борьбе проведут без зрителей
В Иркутске турнир по греко-римской борьбе проведут без зрителей
Общество, 02.10.2020
Соревнования посвящены памяти Константина Вырупаева
Женская сборная Бурятии участвует в первенстве России
Женская сборная Бурятии участвует в первенстве России
Общество, 02.10.2020
Соревнования начались сегодня, 2 октября
Бурятского певца отметили дипломом конкурса горлового пения
Бурятского певца отметили дипломом конкурса горлового пения
Общество, 02.10.2020
Ученика из Еравнинского района назвали «Надеждой бурятского хуумия»
В Улан-Удэ запущен прямой рейс до Красноярска
В Улан-Удэ запущен прямой рейс до Красноярска
Общество, 02.10.2020
Полёты стартовали 28 сентября
Жители Бурятии смогут онлайн прогулять на Банку России
Жители Бурятии смогут онлайн прогулять на Банку России
Общество, 02.10.2020
Мероприятие состоится в субботу, 3 октября
Мэдэгма Доржиева озвучила любимые бурятские песни
Мэдэгма Доржиева озвучила любимые бурятские песни
Общество, 02.10.2020
Первой в списке оказалась «Адуушанай дуун»
Продюсер из Улан-Удэ стала участницей телешоу «Золото Геленджика»
Продюсер из Улан-Удэ стала участницей телешоу «Золото Геленджика»
Общество, 02.10.2020
Улан-удэнка рассказала, что испытания телешоу ТНТ оказались неожиданными
В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной Георгий Петров
В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной Георгий Петров
Общество, 02.10.2020
Глава Бурятии выразил соболезнования главному военному прокурору России
В Улан-Удэ озеленили Этнографический музей
В Улан-Удэ озеленили Этнографический музей
Общество, 02.10.2020
Студенты и пожарные-десантники высадили 100 деревцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^